HOME WOMEN FOOD

Resep Popcorn Caramel Gurih Manis, Cocok Disantap Selama Akhir Pekan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |18:00 WIB
Resep Popcorn Caramel Gurih Manis, Cocok Disantap Selama Akhir Pekan
Resep popcorn caramel gurih manis. (Foto: Freepik.com)
MOMEN libur akhir pekan juga kerap dimanfaatkan untuk nonton film atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Ada baiknya momen tersebut dinikmati sambil ditemani camilan pendamping yang gurih dan lezat.

Salah satu camilan pendamping yang menarik adalah popcorn. Selain gurih, camilan satu ini memang suka bikin nagih. Dari sekian banyak rasa, popcorn caramel ala bioskop paling menjadi favorit.

Jika Anda tertarik maka bisa membuat popcorn sendiri di rumah karena terbilang mudah dan simpel. Nah berikut resep popcorn caramel lezat, dilansir dari Endeus TV, Sabtu, (2/9/2023).

Cara Membuat Popcorn Caramel Gurih Manis (4 Porsi)

Bahan-bahan:

  • 1 sdm minyak goreng
  • 3 sdm mentega tawar
  • 150 g jagung popcorn
  • 300 g gula pasir
  • 4 sdm mentega tawar

Cara Membuat (30 menit) :

