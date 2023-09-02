Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Dinda Hauw Bagikan Resep MPASI Bubur Ayam Cincang, Mudah Dibuat di Rumah

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:04 WIB
Dinda Hauw Bagikan Resep MPASI Bubur Ayam Cincang, Mudah Dibuat di Rumah
Dinda Hauw bagikan resep MPASI bubur ayam cincang. (Foto: Instagram @dindahw)
A
A
A

MAKANAN Pendamping ASI (MPASI) biasanya diberikan pada bayi saat menginjak usia enam bulan. Biasanya, pada usia ini bayi akan mengkonsumsi makanan pendamping ASI yang bertujuan untuk memperkenalkan tekstur makanan, membantu pembentukan tulang, dan meningkatkan imunitas pada bayi.

Seperti diketahui, kandungan MPASI berisikan kebutuhan yang diperlukan bayi dalam memenuhi perkembangan tubuhnya. Namun, dalam MPASI pertama pastikan bayi mendapatkan tekstur yang lembut, supaya bayi dapat lebih mudah mengunyah makanan.

Hal itu pun yang dilakukan Dinda Hauw, saat MPASI pertama Kaba. Lewat akun Instagram miliknya, Dinda Hauw mengunggah video memasak MPASI untuk Kaba.

MPASI

“MPASI pertama Kaba, ga kerasa ya nak sudah enam bulan mengasihi Kaba. Maaf kalo kurangnya bunda banyak ya naak. *pernah trauma posting soal masak. tapi kata suami ‘kamu kan masak buat siapa? ‘Kaba’, nah yaudah gausah dengerin orang lain," tulis Dinda Hauw, dikutip dalam Instagram miliknya @dindahw, Sabtu, (2/9/2023).

Pada menunya kali ini, Dinda Hauw memilih bubur ayam cincang sebagai menu pertama sang anak, penasaran gimana cara Dinda Hauw memasak MPASI bubur ayam cincang? Berikut cara membuatnya :

Resep MPASI Bubur Ayam Cincang

Bahan-bahan :

  • Brokoli
  • Tofu
  • Beras
  • Ayam cincang
  • Bawang merah
  • Bawang putih
  • Daun salam

