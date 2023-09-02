Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FAMILY

Mau Staycation Hemat hingga Rp400 Ribu? Simak Caranya!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |09:25 WIB
Mau Staycation Hemat hingga Rp400 Ribu? Simak Caranya!
Staycation hemat dengan promo dari Mister Aladin. (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

STAYCATION memang menjadi salah satu jenis liburan yang digemari banyak orang sejak Covid-19 muncul. Bukan tanpa alasan, staycation memang menarik untuk dilakukan karena tak membutuhkan banyak kegiatan.

Akan tetapi, staycation terlalu sering juga bisa menyebabkan pengeluaran jadi lebih membengkak. Apalagi jika Anda menginap di hotel untuk waktu yang cukup lama, tinggal kalkulasikan saja berapa biayanya.

Biar Nggak Boncos, Ambil Diskon s.d Rp400 Ribu di Sini!

Dompet bisa jebol seketika jika Anda tidak pandai-pandai mencari promo. Untungnya, Mister Aladin punya Promo Magic Sale untuk pemesanan hotel dengan diskon hingga Rp400.000 mulai 1 September pukul 10.00 WIB!

Menariknya, promo ini berlaku untuk semua hotel yang tersedia di Mister Aladin, serta bebas periode menginap! Yuk beritahu semua teman Anda supaya bisa sama-sama staycation dengan harga super hemat!

Akan tetapi, periode promonya terbatas nih! Makanya, rencanakan liburan Anda dari sekarang, dan lakukan pemesanan hotelnya di Mister Aladin segera. Jangan sampai Anda menyesal karena nggak kebagian promonya.

Untuk melihat syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai promo ini, silakan kunjungi laman berikut: https://www.misteraladin.com/promotions/mshotelsep23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190269/mister_aladin-z4kU_large.jpg
Liburan Tahun Baru Lebih Untung, Ada Cashback Rp350.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/25/3188831/liburan_akhir_tahun-P5z9_large.jpg
Rencanakan Liburan Tahun Baru Tanpa Khawatir Biaya: Ada Diskon Hotel hingga Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/25/3188741/mister_aladin-sCh0_large.jpg
Liburan ke Vietnam Jelas Selalu Hemat: Diskon Hotel sampai 30 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/25/3187244/mister_aladin-5XpU_large.jpg
Perjalanan ke Thailand Semakin Terjangkau: Diskon Hotel hingga 35 Persen  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185909/mister_aladin-DG7M_large.jpg
Solusi Liburan Hemat Tanpa Mengurangi Kenyamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185905/freepik-X80V_large.jpg
Transportasi Udara sebagai Pendukung Ekspansi Jaringan Bisnis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement