HOME WOMEN FASHION

Anya Geraldine Selfie Rebahan di Kasur, Cantiknya Bikin Candu

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |02:31 WIB
Anya Geraldine Selfie Rebahan di Kasur, Cantiknya Bikin Candu
Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Anya Geraldine terlihat tengah menghabiskan liburan di Tanah Dewata, Bali. Dia pun tampak tengah berlibur bersama dengan teman-temannya.

Ternyata, dia tengah menghadiri acara ulang tahun Luna Maya di Bali. Momen liburan Anya di Bali ini pun dia posting di laman Instagram pribadinya.

"Life recently," tulis Anya dalam keterangan foto seperti dikutip dari Instagram @anyageraldine.

Anya Geraldine

Anya terlihat foto selfie di atas ranjang memakai busana strapless warna putih. Dia nampak menunjukkan wajah bareface ke arah kamera dengan tampilan rambut panjangnya yang tergerai rapi. Senyum Anya di foto ini manis banget yah.

Halaman:
1 2
      
