Pose Hana Hanifah Main Golf, Pamerkan Perut dan Ketiak Mulus

NAMA Hana Hanifah memang sempat membuat ramai jagad maya. Selebgram cantik ini disebut sebagai selingkuhan aktor berinisial CS yang kemudian mengerucut menjadi Christian Sugiono.

Tentu saja isu tersebut terbukti adalah hoax. Terlepas dari isu tersebut, Hana Hanifah memang dikenal sebagai selebgram yang memiliki tampilan yang fashionable.

Dia pun pernah hadir di beberapa FTV, tidak heran jika Hana Hanifah kerap tampil dengan berbagai gaya yang selalu on point. Dengan penampilannya tersebut ia seringkali menjadi sorotan publik. Berikut potret terbaru Hana Hanifah yang dilansir dari Instagram pribadinya @hanaaaast.

Tak heran jika Hana memiliki body goals. Pasalnya, dia memang kerap menjalani olahraga secara teratur. Nah, salah satu olahraga yang dia geluti adalah Golf.

Dia pun sering membagikan potret dirinya yang sedang bermain golf. Kali ini, dia tampil cantik dan menawan saat mengenakan top berwarna coklat dan rok mini kremnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)