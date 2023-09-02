Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pose Hana Hanifah Main Golf, Pamerkan Perut dan Ketiak Mulus

Firza Alifia , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |01:27 WIB
Pose Hana Hanifah Main Golf, Pamerkan Perut dan Ketiak Mulus
Hana Hanifah. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Hana Hanifah memang sempat membuat ramai jagad maya. Selebgram cantik ini disebut sebagai selingkuhan aktor berinisial CS yang kemudian mengerucut menjadi Christian Sugiono.

Tentu saja isu tersebut terbukti adalah hoax. Terlepas dari isu tersebut, Hana Hanifah memang dikenal sebagai selebgram yang memiliki tampilan yang fashionable.

Dia pun pernah hadir di beberapa FTV, tidak heran jika Hana Hanifah kerap tampil dengan berbagai gaya yang selalu on point. Dengan penampilannya tersebut ia seringkali menjadi sorotan publik. Berikut potret terbaru Hana Hanifah yang dilansir dari Instagram pribadinya @hanaaaast.

Hana Hanifah

Tak heran jika Hana memiliki body goals. Pasalnya, dia memang kerap menjalani olahraga secara teratur. Nah, salah satu olahraga yang dia geluti adalah Golf.

Dia pun sering membagikan potret dirinya yang sedang bermain golf. Kali ini, dia tampil cantik dan menawan saat mengenakan top berwarna coklat dan rok mini kremnya.

Baca Selengkapnya: 5 Potret Terbaru Hana Hanifah, Bikin Pria Klepek-Klepek

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
