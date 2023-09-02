Petualangan Fuji Lost in Japan Pakai Crop Top dan Celana Kargo

FUJI Utami atau yang kerap disapa Fuji memang terlihat tengah berpetualang di Jepang. Liburannya di Jepang ini memang dalam rangka datang ke pernikahan Azizah dan Pratama Arhan.

Tapi, tidak lupa dia pun menghabiskan waktu untuk bertualang di Negeri Sakura tersebut. Momen liburan tersebut ia bagikan di media sosial pribadinya.

Fuji terlihat mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik di Jepang. Penasaran seperti apa momen lost in Japan ala Fuji? Berikut ulasannya dari Instagram @fuji_an.

Potret Fuji saat pose memegang tiang seakan sedang menikmati suasana. Gaya outfit Fuji di foto ini begitu memukau dengan nuansa coklat.

Mantan kekasih Thariq Halilintar ini memakai crop top model plaid korset style top yang dipadukan dengan celana cargo, membawa tas shoulder bag, topi yang ada di tangan sebelah kiri. Dia juga memakai aksesoris kalung. Gayanya begitu memesona.

(Martin Bagya Kertiyasa)