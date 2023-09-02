Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Petualangan Fuji Lost in Japan Pakai Crop Top dan Celana Kargo

Rayfi Azahra , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |00:29 WIB
Petualangan Fuji Lost in Japan Pakai Crop Top dan Celana Kargo
Fuji Utami. (Foto: Instagram)
A
A
A

FUJI Utami atau yang kerap disapa Fuji memang terlihat tengah berpetualang di Jepang. Liburannya di Jepang ini memang dalam rangka datang ke pernikahan Azizah dan Pratama Arhan.

Tapi, tidak lupa dia pun menghabiskan waktu untuk bertualang di Negeri Sakura tersebut. Momen liburan tersebut ia bagikan di media sosial pribadinya.

Fuji terlihat mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik di Jepang. Penasaran seperti apa momen lost in Japan ala Fuji? Berikut ulasannya dari Instagram @fuji_an.

Fuji Utami

Potret Fuji saat pose memegang tiang seakan sedang menikmati suasana. Gaya outfit Fuji di foto ini begitu memukau dengan nuansa coklat.

Mantan kekasih Thariq Halilintar ini memakai crop top model plaid korset style top yang dipadukan dengan celana cargo, membawa tas shoulder bag, topi yang ada di tangan sebelah kiri. Dia juga memakai aksesoris kalung. Gayanya begitu memesona.

Baca Selengkapnya: Tampilan Cantik Fuji di Jepang, Pakai Crop Top Pamerkan Perut Mulus

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Topik Artikel :
Jepang Gaya Fuji Fuji Utami Fuji
