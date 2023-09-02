Sophia Latjuba Unggah Foto Lawas Kenakan Swimsuit, Netizen: Mirip Eva Celia!

SOPHIA Latjuba terkenal sebagai salah satu artis yang awet muda. Bahkan, memasuki usia 50 tahunan penampilannya seakan menolak tua.

Penampilan cantik Sophia Latjuba selalu sukses mencuri perhatian. Kecantikan dan keseksiannya juga tak kalah dari gadis muda, sehingga banyak yang menjulukinya sebagai The Real Vampire. Nah, baru-baru ini Sophia Latjuba mendadak bikin heboh karena unggahan potretnya lawasnya.

Tak hanya karena keseksiannya saat mengenakan swimsuit ketika menjadi cover sebuah majalah. Dua potret lawas Sophia yang saat itu berusia 21 tahun disebut-sebut sangat mirip dengan sang anak, Eva Celia.

“Tahun di mana dia berusia 21 tahun,” tulis Sophia Latjuba, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @sophia_latjuba88, Sabtu (2/9/2023).

Dalam potret pertama, Sophia Latjuba tampak mengenakan swimsuit berwarna biru muda dan berpose tolak pinggang. Sementara pada potret kedua, Sophia terlihat mengenakan swimsuit berwarna hitam yang dipadukan dengan outer jaket denim.

Dalam dua potret tersebut, ekspresi Sophia tampak fierce yang membuatnya sangat mirip dengan Eva Celia. Alhasil postingannya itu dibajiri komentar dari netizen, tak terkecuali beberapa artis Tanah Air.