Menjajal Hanbok Gratis di Korea Content Show, Berasa Seperti Putri Kerajaan Korea

KESUKSESAN drama Korea dan industri KPop membuat banyak masyarakat dunia melirik Korea Selatan. Tidak sedikit masyarakat yang tertarik dengan budayanya, salah satunya yakni pakaian tradisional hanbok.

Di Korea Selatan sendiri, hanbok sudah mulai disewakan untuk para turis yang ingin merasakan pakai hanbok bak putri raja. Namun, kini hanbok juga bisa dicoba secara gratis di Indonesia.

Jadi, kamu tidak perlu jauh-jauh mengunjungi Korea Selatan untuk memakai hanbok. Kamu bisa langsung coba pakai hanbok di pameran Korea Content Show yang ada di Mall Of Indonesia mulai dari 1-3 September 2023.

Di sana, kamu bisa langsung mengunjungi booth Choyunju Hanbok. Terlihat jelas deretan hanbok cantik berjajar dengan rapi dan bisa langsung dicoba secara gratis oleh setiap pengunjung.

“Coba gratis, selama 10 menit,” ucap Choyunju selaku pemilik brand tersebut, Jumat 1 September 2023.

Di sini, tersedia dua jenis hanbok yakni hanbok tradisional dan hanbok modern yang telah dimodifikasi. Hanbok tradisional terdiri dari jeogori atau atasan yang dipadukan dengan chima atau Rok. Sementara untuk hanbok yang telah dimodifikasi sendiri ada dress motif garis-garis tegak lurus dengan warna yang berbeda-beda mulai dari merah, kuning, hijau, biru, dan putih.

Tidak hanya itu, Choyunju selaku desainer hanbok pun telah menyediakan kreasi baru yakni hanbok batik. Hanbok ini memiliki jeogori dengan potongan seperti hanbok namun bermotif batik. Sementara chima dibuat seperti hanbok pada umumnya. Semua hanbok ini boleh untuk dicoba.