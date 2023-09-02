Advertisement
WOMEN

Kembali Pecahkan Rekor Streaming, dr. Richard Lee Tembus Omzet Rp5.5 M di Shopee Live Dalam 1.5 Jam

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |15:28 WIB
Kembali Pecahkan Rekor Streaming, dr. Richard Lee Tembus Omzet Rp5.5 M di Shopee Live Dalam 1.5 Jam
foto instagram dr Richard lee




Jakarta- Dr. Richard kembali menghadirkan sesi live streaming di Shopee Live dan membawa kabar bombastis. Ia berhasil memecahkan rekor baru dan menembus omset hingga 5,5 miliar hanya dalam 1,5 jam saja pada 1 September kemarin. Berita terbaru dr. Richard kali ini, gemparkan dunia live streaming dengan kembali mencetak rekor pada sesi terbarunya di Shopee Live.

Menjadikan episode demi episode live stream yang telah dilakukan beberapa artis papan atas yang berjualan di Shopee Live sangat menarik untuk disaksikan, mulai dari Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Sarwendah, Aurel Hermansyah, Baim Wong, hingga Fuji Utami.

 

Hasil luar biasa ini juga sangat membahagiakan bagi dr. Richard sendiri. Terlihat dari unggahan nya di akun sosial media miliknya, @dr.richard_lee setelah melakukan Live Streaming di Shopee Live. Ia menyampaikan kabar gembira ini melalui foto dengan caption “Gak mau sombong sih, tp klo kt jualan 1 jam 30 menit selalu segini, gmn dong??”, sambil menunjukkan hasil penjualan yang ia peroleh di Shopee Live.

Gaya pembawaannya yang edukatif, ditambah memberikan konsultasi gratis kepada para penontonnya, tak mengherankan dr. Richard Lee telah berhasil kembali mencetak rekor penjualan bersama Shopee Live. Sesi Live Streaming kali ini pun mengundang antusiasme luar biasa dari para pengguna Shopee. Hasilnya pun tidak mengkhianati usaha, dr. Richard Lee yang sangat interaktif menjelaskan keunggulan masing-masing produk selama sesi live streaming.

