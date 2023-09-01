Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wanita Leo hingga Capricorn, 5 Zodiak Berbakat Jadi Pemimpin Ideal

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |23:00 WIB
Wanita Leo hingga Capricorn, 5 Zodiak Berbakat Jadi Pemimpin Ideal
Zodiak bakat jadi pemimpin terbaik, (Foto: Lifestylememory/Freepik)
A
A
A

SEIRING dengan kemajuan jaman, kini yang namanya pemimpin bukan hanya kaum lelaki, tetapi juga wanita.

Menjadi seorang pemimpin bukan perkara yang mudah, apalagi bagi seorang wanita. Namun ternyata ada sebagian orang yang memang terlahir memiliki bakat bisa memimpin alami dengan baik, menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin ideal.

Sedikit banyak, bakat tersebut tercermin dari karakter yang dimiliki merujuk pada zodiak yang dimiliki. Apakah Anda termasuk orang-orang yang memiliki jiwa seorang pemimpin seperti penjelasan di atas? Mungkin Anda adalah salah satu dari pemilik lima tanda zodiak ini? Baca paparannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Times Of India, Sabtu (2/9/2023)

1. Taurus: Wanita yang terlahir di zodiak ini memiliki jiwa pemimpin yang hebat, selain bisa menyelesaikan masalah dengan sudut pandang yang berbeda, tapi juga bisa memberi saran dan motivasi pada orang di sekitarnta. Sehingga bisa menjadi pemimpin dimana pun ia berada.

2. Scorpio: Para Scorpio ahli dalam menangani situasi yang membuat ia menjadi pemimpin yang jiwa lembut namun tegas. Ia sangat berbakat dan focus dalam urusan pekerjaan, orang dengan zodiak ini setia loh melakukan pekerjaan sambil membantu orang lain untuk semangat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement