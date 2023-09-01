Cinta Damai, 5 Zodiak Ini Mau Minta Maaf Duluan Usai Bertengkar dengan Pasangan

PERTENGKARAN dengan pasangan adalah hal biasa dalam menjalin hubungan asmara.

Bahkan bisa dibilang pertengkaran dan perbedaan malah bisa jadi bumbu-bumbu pemansi dalam sebuah hubungan.

Setiap pasangan memang punya caranya sendiri dalam mengatasi pertengkaran di hubungannya masing-masing. Salah satunya, ada yang tak gengsi mau minta maaf duluan kepada pasangannya usai bertengkar.

Menariknya, sifat tak gengsi untuk meminta maaf duluan ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter zodiak yang dimiliki orang tersebut loh. Apa saja zodiak itu? Dilansir dari Times Of India, Sabtu (2/9/2023) berikut paparannya.

1. Aquarius: Saat terjadi konflik, para pemilik zodiak ini biasanya menghadapinya dengan tenang, sehingga menghasilkan solusi yang lebih cepat. Selain tak gengsi minta maaf duluan, mereka juga memiliki selera humor yang tinggi.

2. Pisces: Sebagai orang yang memiliki karakter yang penyayang, lembut, pemaaf bijaksana. Para pemilik zodiak ini lebih cinta damai, sehingga tak suka bermusuhan dengan orang lain. Selain dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan orang lain, para Pisces juga bisa menangani permasalahan dengan cepat.

