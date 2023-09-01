Baik Hati dan Penuh Empati, 4 Zodiak Tidak Ragu Meminjamkan Uang ke Sahabat

UANG adalah hal sensitif dan prioritas bagi banyak orang, apalagi soal pinjam-meminjam. Tapi soal meminjamkan uang kepada teman sendiri, bukan jadi masalah bagi sebagian orang.

Ya, bagi sebagian orang yang suka menolong dan royal ini, cenderung tak tega jika sahabatnya sedang mengalami kesusahan finansial. Maka dari itu, dirinya selalu siap untuk meminjamkan uangnya.

Apakah Anda termasuk orang dengan kepribadian di atas? Mungkin Anda termasuk satu dari empat zodiak ini yang tak ragu untuk meminjamkan uang kepada sahabatnya ini. Intip ulasan singkatnya, dikutip dari PinkVilla, Sabtu (2/9/2023).

1. Taurus: Para Taurus dengan senang hati meminjamkan uangnya, karena ia merasa dirinya sukses dan menghasilkan banyak uang maka mereka mengharap sahabat-sahabatnya juga bisa ikut sukses. Apalagi, para Taurus disebut tak akan buru-buru memintanya kembali, kecuali saat keadaan mendesak.

2. Pisces: Orang-orang Pisces selain punya sifat suka menolong. juga dikenal mudah berempati dan bersimpati terhadap orang lain. Tak heran paling tak bisa melihat sahabatnya yang sedang kesulitan, pasti hatinya langsung luluh dan ingin membantunya. Jika soal meminjamkan uang, Pisces bukan tipe yang pelit, makanya biasanya langsung meminjamkan uangnya.

