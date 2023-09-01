Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ganteng Maxime Bouttier, Mantan Prilly Latuconsina yang Buat Luna Maya Bertekuk Lutut

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |01:29 WIB
Potret Ganteng Maxime Bouttier, Mantan Prilly Latuconsina yang Buat Luna Maya Bertekuk Lutut
Maxime Bouttier. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Luna Maya akhrinya membuka ke publik tentang kejelasan hubungannya dengan Maxime Bouttier. Diketahui, keduanya memang tengah serius menjalin hubungan asmara.

Bahkan, Maxime Bouttier sangat mesra dengan Luna Maya pada 26 Agustus silam. Ia tampak merayakan ulang tahun kekasihnya itu dengan melakukan surprise dengan sebuah kue.

Sosok Maxime yang merupakan selebriti muda keturunan Perancis ini pun jadi sorotan warganet sebab ketampanannya. Jadi ingin tahu seperti apa potret Maxime, aktor muda berondong Luna Maya? Simak ulasan berikut ini, dilansir dari Instagram pribadinya, @bouttier_maxime.

Maxime

Aktor berdarah Perancis ini tampak begitu menawan dengan berfoto close up. Maxime terlihat mengenakan parka berwarna coklat yang full menutupi tubuh hingga lehernya. Bergaya rambut sederhana dengan pose menatap tajam ke arah kamera, buat sang aktor kelahiran 1993 ini bikin meleleh!

Sebelum menjalin asmara, Maxime diketahui pernah berpacaran dengan Prilly Latuconsina pada beberapa tahun silam. Setelah Luna dan Maxime go public, Prilly justru mengaku dirinya sudah dua tahun menjadi jomblo usai putus dari Irzan Faiq.

Baca Juga: 5 Potret Ganteng dan Modis Maxime Bouttier, Berondong Tampan Luna Maya

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
