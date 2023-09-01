Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rayakan Ultah Ke-40, Luna Maya Pamer Potret Mesra dengan Maxime Bouttier

Rayfi Azahra , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:04 WIB
Rayakan Ultah Ke-40, Luna Maya Pamer Potret Mesra dengan Maxime Bouttier
Luna Maya. (Foto: Instagram)
A
A
A

DI hari ulang tahunnya kemarin, Luna Maya mengunggah sebuah video ke Instagram. Ia terlihat mengenakan long sleeve mini dress merah, dalam nuansa playful dan ceria, membawa kue ulang tahun serta meniup lilin.

Dalam caption unggahan tersebut, Luna mengungkapkan kebahagiaannya memasuki usia yang baru. Ia juga menulis ucapan terima kasih atas pencapaian yang telah dilewati selama ini.

Sejak beberapa waktu belakangan, Luna Maya semakin terbuka soal hubungan asmaranya dengan Maxime Bouttier. Ia mulai terang-terangan memperlihatkan kemesraan mereka lewat foto yang dipostingnya.

Luna Maya

Masih di momen ulang tahunnya kali ini, Luna memamerkan potret mesranya dengan Maxime. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, ia memposting tiga foto dirinya mengenakan mini dress berwarna merah seperti pada video yang diunggah di hari ulang tahunnya.

Di slide kedua unggahannya, ia tampil bersama Maxime Bouttier. Luna terlihat tersenyum bahagia sambil memeluk pinggang Maxime, sementara sang kekasih memegang kue ulang tahun sambil memandangnya.

Kehadiran Maxime pun menjadi sorotan. Luna dan Maxime tak lagi malu-malu memperlihatkan kemesraan mereka. Hubungan asmara berjalan lancar, Luna dan mantan pacar Prilly Latuconsina itu pun dikabarkan akan segera menikah tahun depan.

Luna Maya 

Hal itu terungkap lewat perkataan MUA atau makeup artist Luna Maya. Saat mendandani sang artis, MUA menyebutkan Luna Maya akan menggelar acara lamaran.

"Luna mau lamaran, ya kan. Bajunya putih, ada permata-mata," ucap sang MUA di Insta Stories Luna Maya.

"Dia lagi yang spill. Aduh, ini lagi," timpal Luna Maya.

Selain itu, Melaney Ricardo juga menyebutkan, sahabatnya itu akan segera berganti status pada tahun depan.

"Kado terindah diulang tahun Mbak Bulan! Tahun depan ganti status ya," tulis Melaney Ricardo di video yang tersebar di TikTok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/629/3169226/luna_maya-q3Vb_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Promil Tahun Ini, Sudah Siapkan Egg Freezing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/194/3161974/luna_maya-Ds5r_large.jpg
Luna Maya dan Raline Shah Jadi Bridesmaid, Sibuk Urusi Gaun Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159918/luna_maya-9FWR_large.jpg
Makna dan Harga Buket Black Calla Lily, Bunga Hitam Mewah yang Dipilih Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159907/luna_maya-jTQz_large.jpg
Mewah! Luna Maya Pakai Gelang Seharga Rp1,5 Miliar saat Resepsi Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159883/luna_maya-0hl7_large.jpg
Potret Glamor Tasyi Athasyia saat Hadiri Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/612/3159790/mesin_kopi-LtlU_large.jpg
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement