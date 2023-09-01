Rayakan Ultah Ke-40, Luna Maya Pamer Potret Mesra dengan Maxime Bouttier

DI hari ulang tahunnya kemarin, Luna Maya mengunggah sebuah video ke Instagram. Ia terlihat mengenakan long sleeve mini dress merah, dalam nuansa playful dan ceria, membawa kue ulang tahun serta meniup lilin.

Dalam caption unggahan tersebut, Luna mengungkapkan kebahagiaannya memasuki usia yang baru. Ia juga menulis ucapan terima kasih atas pencapaian yang telah dilewati selama ini.

Sejak beberapa waktu belakangan, Luna Maya semakin terbuka soal hubungan asmaranya dengan Maxime Bouttier. Ia mulai terang-terangan memperlihatkan kemesraan mereka lewat foto yang dipostingnya.

Masih di momen ulang tahunnya kali ini, Luna memamerkan potret mesranya dengan Maxime. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, ia memposting tiga foto dirinya mengenakan mini dress berwarna merah seperti pada video yang diunggah di hari ulang tahunnya.

Di slide kedua unggahannya, ia tampil bersama Maxime Bouttier. Luna terlihat tersenyum bahagia sambil memeluk pinggang Maxime, sementara sang kekasih memegang kue ulang tahun sambil memandangnya.

Kehadiran Maxime pun menjadi sorotan. Luna dan Maxime tak lagi malu-malu memperlihatkan kemesraan mereka. Hubungan asmara berjalan lancar, Luna dan mantan pacar Prilly Latuconsina itu pun dikabarkan akan segera menikah tahun depan.

Hal itu terungkap lewat perkataan MUA atau makeup artist Luna Maya. Saat mendandani sang artis, MUA menyebutkan Luna Maya akan menggelar acara lamaran.

"Luna mau lamaran, ya kan. Bajunya putih, ada permata-mata," ucap sang MUA di Insta Stories Luna Maya.

"Dia lagi yang spill. Aduh, ini lagi," timpal Luna Maya.

Selain itu, Melaney Ricardo juga menyebutkan, sahabatnya itu akan segera berganti status pada tahun depan.

"Kado terindah diulang tahun Mbak Bulan! Tahun depan ganti status ya," tulis Melaney Ricardo di video yang tersebar di TikTok.