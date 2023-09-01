Balita Ini Sudah Pandai Buatkan Susu untuk Adik Bayinya, Aksinya Bikin Gemas

MEMILIKI adik saat usia masih menginjak balita (bawah lima tahun) tak menjadikan Fil dan Ufaira iri akan kasih sayang dari orangtuanya. Mereka justru ikut menunjukan perhatian sebagai kakak kepada sang adik.

Usia Fil memang masih tiga tahun sementara kakaknya, Ufaira berusia lima tahun. Tapi jangan salah, mereka sudah pandai membuatkan susu untuk adik bayi mereka. Bukan cuman satu, Fil dan Ufaira memiliki tiga adik kembar.

"Abang dengan kakak tolong buatkan susu," kata pemilik TikTok @akmasyafira, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

Ufaira begitu telaten mengambi susu bubuk dari kaleng dan menuangkannya ke dalam botol berisi air. Sedangkan Fil juga melakukan hal serupa, namun tetap dibantu oleh sang kakak.

Setelah ketiga botol sudah terisi oleh susu, Fil dan Ufaira mulai menutup botol dan mengocoknya agar susu serta air tercampur sempurna. Sementara mereka sibuk menyiapkan susu, tiga bayi kembar itu terus memperhatikan kakak-kakak mereka dari atas tempat tidur. Mereka seolah benar-benar menanti susu buatan Ufaira dan Fil.

Tiba saatnya susu sudah siap diminum, Ufaira dan Fil memberikan satu persatu botol kepada tiga adiknya. Para bayi pun langsung meminumnya sambil tiduran di atas kasur.

"Terimakasih tolong Mama jagakan adik-adik," tulis sang ibu dalam video.