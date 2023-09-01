Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Transformasi Al Ghazali yang Genap 26 Tahun, Makin Ganteng

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:06 WIB
6 Transformasi Al Ghazali yang Genap 26 Tahun, Makin Ganteng
Al Ghazali. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRA sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Al Ghazali merayakan ulang tahun ke-26 hari ini. Pada ulang tahunnya ini, Al mendapat kejutan dari para sahabatnya. Momen itu dia bagikan di Instagram Story.

Terlihat juga beberapa artis datang ke acara tersebut, seperti Aaliyah Massaid, Atta Halilintar, Syifa Hadju, dan masih banyak lagi. Menginjak usia 26 tahun, karier Al Ghazali semakin bersinar. Tak hanya itu, paras tampannya juga membuat dia dikagumi banyak orang, khususnya para wanita.

Melihat penampilannya yang kece ini tentu penasaran kan dengan transformasi Al Ghazali dari dulu sampai sekarang? Berikut rangkumannya dari Instagram @alghazali.

Berusia 2 tahun

Al Ghazali

Potret Al saat berusia dua tahun. Di foto itu dia sedang tiduran di kasur bersama saudara. Al nampak menggemaskan dengan raut wajah cemberut dan pipi chubby nya.

“Duh gemes banget pengen gigit,” komen @annew***

“Cintanya aku yang dari lahir udah ganteng pol,” ucap @loisa***

Sadar kamera

Al Ghazali

Sejak kecil, orang tua Al selalu mengabadikan pertumbuhannya. Tak heran bila sejak kecil Al selalu sadar kamera. Seperti di foto ini dia melihat ke kamera secara jelas dengan tatapan tajam dan raut wajah cemberut. Sama seperti anak kecil lainnya, Al juga memakai singlet. Lucu banget sih.

Pintar bergaya

Al Ghazali

Kebersamaan Al dan adiknya El Rumi. Karena sudah terbiasa dengan kamera, sejak kecil mereka sudah pintar bergaya. Seperti di foto ini kakak beradik itu kompak memakai baju army motif loreng. Al memakai kupluk dan kacamata, sementara El memakai topi koboi. Keduanya terlihat berpose menggemaskan.

Halaman:
1 2
      
