Pria Ini Nekat Bawa Banteng dengan Mobil Sedan, Alasannya Diluar Nalar

SEORANG pria bernama Lee Meyer, warga Neleigh, Amerika Serikat membuat geger pengguna jalan tol yang ada di Nebraska. Sebab Lee Meyer nekat membawa banteng watusi kesayangannya berjalan-jalan dengan mobil.

Masalahnya mobil yang dia gunakan bukanlah berjenis truk atau pikap tapi sebuah sedan empat pintu. Saking inginnya membawa banteng Watusi itu dengan mobil sedan, Lee Meyers harus melepas atap mobil sedan miliknya sebagian.

Jadi banteng yang punya tanduk raksasa itu bisa muat ke dalam mobi meski seluruh tubuh hewan itu justru mencuat ke luar. Agar tidak terjatuh, Lee Meyer bahkan memasang sebuah pagar yang mepet dengan tubuh banteng itu.

Alhasil mau tidak mau aksi nekat Lee Meyer itu benar-benar mencolok. Tidak heran jika banyak pengguna jalan yang melihat mobil Lee Mayer lengkap dengan bantengnya langsung panik. Mereka menghubungi pihak kepolisian terkait aksi unik Lee Meyer dan banteng kesayangannya itu.

Pihak kepolisian setempat disebutkan NDTV, Jumat (9/1/2023) ini langsung mengejar Lee Meyer dan banteng Watusi itu. Dia langsung dihentikan dan mendapatkan tilang karena membawa binatang dengan kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya.

"Pengemudi mobil langsung ditilang dan diminta kembali ke lokasinya berada untuk membawa pulang binatang tersebut," ucap Chad Reiman, Kapten Polisi di Nebraska.