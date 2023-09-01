5 Tips Belanja Bulanan Hemat Biar Dompet Selamat

SERING merasa kalau gaji cuma numpang lewat doang? Mungkin ada hal yang kurang tepat dalam mengelola keuangan. Karenanya, ada baiknya jika Anda mempelajari tips belanja bulanan hemat.

Kira-kira, tips belanja bulanan hemat seperti apa yang bisa Anda lakukan? Nah, biar nggak bingung, baca artikel ini sampai habis supaya Anda bisa menerapkan keseluruhan poinnya agar gajian nggak cuma numpang lewat doang!

5 Tips Belanja Bulanan Hemat





1. Buat Daftar Belanja

Sebelum pergi berbelanja, biasakan untuk membuat daftarnya terlebih dahulu. Tulis keperluan apa saja yang benar-benar Anda butuhkan. Hal ini ampuh untuk menghindari godaan supaya tidak membeli barang di luar daftar tersebut.