Kaum Introvert, Ini Lho 5 Kegiatan Seru yang Bisa Dilakukan di Rumah!

AKHIR pekan tiba, ini merupakan waktu yang tepat untuk para kaum introvert buat me time. Umumnya, mereka dengan kepribadian introvert lebih memilih untuk bersantai di rumah saat libur ketimbang bersosialisasi di luar.

Akan tetapi, berdiam diri di rumah selama akhir pekan bisa saja membosankan. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan, Anda bisa mencoba berbagai kegiatan seru di rumah saat weekend supaya tetap produktif!

5 Kegiatan Seru di Rumah

1. Olahraga

Meskipun hari libur, bukan berarti Anda harus bermalas-malasan seharian. Anda bisa memulai pagi hari dengan berolahraga di rumah seperti senam, berlari-lari kecil di halaman rumah, atau jenis olahraga lainnya.

Olahraga di rumah memiliki beberapa kelebihan, seperti lebih hemat karena tidak perlu mengeluarkan ongkos atau jajan, menghemat waktu yang terbuang di perjalanan, serta tidak harus memikirkan busana olahraga tertentu karena tidak berinteraksi dengan banyak orang.

2. Memasak Makanan Favorit

Setelah berolahraga, biasanya akan muncul rasa lapar. Nah, sekarang waktunya memasak menu favorit Anda untuk disajikan bersama orang rumah. Masak sendiri di rumah bisa menghemat pengeluaran Anda dibanding makan di restoran saat akhir pekan.

Selain itu, hal ini juga dapat menambah skill memasak Anda. Kebersihan makanan juga lebih terjamin karena Anda sendiri yang menentukan bagaimana cara mencuci bahan makanan, serta memperlakukan bahan-bahan tersebut selama memasak.

3. Maraton Film

Perut sudah kenyang, berarti Anda siap untuk melakukan kegiatan seru di rumah selanjutnya, yakni maraton film. Anak introvert umumnya gemar melakukan maraton film di internet seperti Netflix, dan sebagainya.

Jika Anda tidak terlalu suka dengan film, cobalah untuk mendengarkan musik kesayangan. Anda juga bisa scrolling berita di internet agar tidak tertinggal informasi yang sedang happening saat ini.

4. Tur Virtual

Sejak munculnya Covid-19, tur virtual jadi tren tersendiri bagi masyarakat. Nah, kegiatan ini juga cocok banget buat kaum introvert. Saat ini sudah tersedia banyak sekali tur virtual ke museum maupun berbagai tempat wisata yang bisa dinikmati.

Anda bisa cek ke akun Jakarta Good Guide, Jakarta Food Traveler, Outing.id, dan lainnya untuk mengikuti program tur virtual yang tersedia. Kegiatan ini juga lebih hemat dibanding Anda pergi ke sana lho!