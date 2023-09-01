Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Biodata Pemeran One Piece Live Action

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:49 WIB
Potret dan Biodata Pemeran One Piece Live Action
Potret dan biodata pemeran One Piece Live Action (Foto: Netflix)
POTRET dan biodata pemeran One Piece live action mencuri perhatian penggemarnya. Serial ini tengah trending sejak episode pertama dirilis pada 31 Agustus 2023.

One Piece Live Action merupakan adaptasi dari manga chapter 1-100 karya Eiichiro Oda. Untuk membedakannya para pemainnya adalah asli bukan berbentuk animasi.

Berikut adalah potret dan biodata pemeran kru bajak laut Topi Jerami di One Piece Live Action, dirangkum dari berbagai sumber pada Jumat (1/9/2023).

1. Inaki Godoy sebagai Monkey D Luffy

Monkey D Luffy

Inaki Godoy Berperan Sebagai Monkey D Luffy (Foto: Netflix)

Kapten bajak laut Topi Jerami sekaligus tokoh utama cerita One Piece, Monkey D Luffy diperankan oleh Inaki Godoy. Dia merupakan seorang aktor asli Meksiko yang lahir pada 25 Agustus 2003. Namanya mulai dikenal berkat perannya di La querida del Centauro pada 2016.

Selain itu, dia juga telah banyak berperan di berbagai film seperti The Imperfects, ¿Quién mató a Sara?, S MexZombies, Go Youth!, Por la Máscara: La Serie Web, and Blue Demon dan sebagainya.

Halaman:
1 2 3
      
