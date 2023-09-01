Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Jennifer Coppen Melahirkan, Ditemani Dali Wassink

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:14 WIB
Potret Jennifer Coppen Melahirkan, Ditemani Dali Wassink
Potret Jennifer Coppen melahirkan (Foto: Instagram)
POTRET Jennifer Coppen melahirkan mencuri perhatian warganet. Mulai di ruang persalinan hingga ditemani Dali Wassink.

Rasa senang akan kehadiran putri pertamanya itu, dia tuangkan pula dalam sebuah tulisan yang menjadi caption foto di Instagram.

"28 Agustus 2023, 06.25 WIB Kami telah dikaruniai seorang putri cantik dengan berat badan 3,4 kg berukuran 54 cm dalam kondisi sehat sempurna," tulis bunyi keterangan tersebut, dikutip pada Jumat (1/9/2023).

"Selamat datang si kecil kami, Kamari sky wassink," tulisnya lagi.

Berikut potret Jennifer Coppen melahirkan putri pertamanya: 

1. Ruang operasi

Jennifer Coppen

Potret Jennifer Coppen Melahirkan Foto: Instagram

Jennifer Coppen saat berjuang melahirkan putrinya tidak sendiri, ada Dali Wassink yang dengan setia menemaninya. Momen itu dia bagikan dalam potret berlatar hitam putih.

2. Menyusui anak

jennifer Coppen

Potret Jennifer Coppen Melahirkan (Foto: Instagram)

Wanita kelahira 2001 itu begitu bahagia dengan menyandang status baru sebagai ibu. Dia pun dengan cepat memberikan ASI pada putri kecilnya itu.

