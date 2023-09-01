Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Arti Mimpi Bertemu Orang yang Disukai, Nomor 2 Pertanda Jodoh

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:48 WIB
6 Arti Mimpi Bertemu Orang yang Disukai, Nomor 2 Pertanda Jodoh
Ilustrasi arti mimpi bertemu orang yang disukai (Foto: Reuters)
A
A
A

MENGULIK arti mimpi bertemu orang yang disukai kerap mencerminkan perasaan Anda. Ini mungkin juga berhubungan dengan kesepian, kerinduan atau persahabatan, hingga keinginan untuk menjalin hubungan dengan seseorang.

Dilansir dari Dreamsopedia, Jumat (1/9/2023), berikut arti mimpi bertemu orang yang disukai.

1. Segera mendapatkan kabar bahagia

Anda akan merasakan banyak kebahagiaan dan kegembiraan dari keluarga hingga teman. Tentunya perasaan senang ini akan membuat Anda menikmati kehidupan yang lebih baik.

2. Mungkin pertanda jodoh

Jodoh

Arti mimpi bertemu orang yang disukai. Foto: Freepik

Bermimpi bertemu seseorang yang disukai mewakili dalam membuka lembaran baru dalam kehidupan Anda. Bisa jadi, ini merupakan cerminan jodoh untuk masa depan.

Selain itu, bertemu dengan orang disukai di dalam mimpi bisa dapat membantu Anda mengeksplorasi diri sendiri, serta membuat perubahan positif dalam hidup Anda.

