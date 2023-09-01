Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gara-Gara Malas Bayar Tagihan, Pasangan Ini Pilih Tinggal di Bus Sekolah Bekas

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:32 WIB
Gara-Gara Malas Bayar Tagihan, Pasangan Ini Pilih Tinggal di Bus Sekolah Bekas
Bus Sekolah Bekas. (Foto: Dailymail)
A
A
A

RUMAH ternyata tak harus selalu berbentuk bangunan. Pasalnya, pasangan ini lebih memilih tinggal di sebuah bus dibandingkan bangunan yang biasanya disebut sebagai rumah.

Adalah pasangan Emilie Herbert dan Matt Rogne, yang menyulap bus sekolah bekas menjadi tempat tinggal. Ide mengubah bus sekola jadi sebuah rumah tinggal bermula ketika pasangan asal Kanada itu mulai lelah menerima tagihan membengkak. Mereka harus bekerja banting tulang demi bisa bertahan.

Bus Sekolah

Hingga suatu hari, Emilie dan Matt menonton video di YouTube berisi pasangan yang merenovasi bus sekolah tahun 1993 silam. Mereka pun bahkan bisa berkeliling dunia. Langsung mendapat inspirasi, Emilie dan Matt mantap memilih jalan nekat yakni melakukan hal serupa.

"Kisah mereka tampak seperti mimpi indah, dan kami mulai membayangkan jenis bus yang akan kami peroleh dan tujuan yang akan kami jelajahi hari itu," kata Emilie, seperti dikutip dari dailymail.

Bus Sekolah

Di bulan Agustus 2019, pasangan ini benar-benar membeli bus sekolah seharga USD5.500 atau sekitar Rp 83 juta. Renovasi dilakukan, terutama saat pandemi Covid melanda, mereka jadi lebih fokus membuat rumah.

Total biaya yang dihabiskan untuk menyulap bus sekolah menjadi sebuah rumah sampai menelan USD65.000 atau sekitar Rp989 juta. Meskipun begitu, Emilie dan Matt sepertinya sangat puas.

Walau bagian dalam tidak begitu luas, setidaknya masih sangat nyaman untuk ditempati.

Halaman:
1 2
      
