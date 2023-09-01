20 Topik Pembicaraan Sama Pacar yang Bikin Seru

TOPIK pembicaraan sama pacar harus lebih beragam agar hubungan kalian semakin seru lho. Jadi, obrolan kalian juga tidak monoton dan lebih berwarna hingga berbobot.

Menjalin hubungan memang tidak lepas dari cerita satu sama lain. Meski begitu, terkadang ada saja yang membuat komunikasi menjadi dingin karena kurangnya pembahasan. Apalagi bagi yang melakukan hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR).

Nah, agar tidak bosan dalam berkomunikasi, coba tentukan topik pembicaraan sama pacar, dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023).

1. Topik kegiatan hari ini





Topik pembicaraan sama pacar yang satu ini bisa kamu tanyakan setiap hari. Pasalnya, hari-hari yang dilalui tentu akan berbeda.

Misalnya saja, Anda bisa mempertanyakan bagaimana situasi di kantor dan ada kejadian apa saja hari ini.

2. Topik soal masa depan

BACA JUGA: 5 Contoh Feedback dalam Hubungan agar Harmonis

Sebagai orang dewasa yang menjalani hubungan, tentunya tidak hanya ingin menghabiskan waktu dengan pacaran saja bukan? Nah, coba sesekali Anda bahas soal masa depan bersama pasangan.

Bagaimana nanti ke depannya dan apa yang akan dilakukan dalam hubungan ini. Anda pun bisa jadikan topik ini sebagai motivasi untuk impian, harapan, dan angan bersama-sama.

3. Topik perubahan diri

Topik tentang perubahan diri antara Anda dan pasangan tentu akan menjadi pembahasan yang seru. Tentunya Anda bisa saling tahu momen apa yang paling disesali dan apa yang harus dicapai selanjutnya.

Tidak hanya itu, topik ini bisa membantu kalian untuk mengambil keputusan dengan lebih baik ke depannya. Dengan tahu soal masa lalu dan apa yang menjadi penyesalan satu sama lain, bisa jadi titik balik biar nggak ngulangin kesalahan yang sama.