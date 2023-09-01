Potret Model Rambut Baru Tasya Farasya, Netizen: ABG 17 Tahun!

TASYA Farasya selama ini identik bertahan cukup lama dengan rambut panjang. Bahkan sepertinya, sejak awal kemunculan sang beauty influencer, rambut panjang selalu menemani penampilan cantiknya.

Hanya saja, ketimbang potong rambut, Tasya Farasya lebih memilih berganti-ganti warna. Tapi kini, mau tidak mau ibu dua anak itu harus memotong mahkota kepalanya yang panjang nan bergelombang. Ternyata, rambut Tasya sudah rusak dan bisa kembali sehat dengan cara dipangkas jadi lebih pendek.

"Harus mengikhlaskan rambut panjang ini, gegara sudah hancur parah," tulis Tasya di akun Instagram pribadinya, @tasyafarasya, dikutip Jumat (1/9/2023)

Tasya kemudian mengucap selamat tinggal kepada rambut panjang yang kemungkinan akan kembali seperti sedia kala dalam dua tahun ke depan. Tidak lama kemudian, Tasya pun mengunggah potret terbarunya setelah potong rambut.

Masih tetap setia pada warna merah menyala, namun kali ini rambut Tasya pendek sebahu dengan potongan segi layer.

"Short copper fire hair," tulis Tasya.