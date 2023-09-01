Di Tengah Polusi, Apakah Susu Kambing Bisa Membersihkan Paru-Paru?

SAAT ini polusi udara di Jakarta kian parah. Oleh karena itu banyak orang batuk pilek, ISPA akibat polusi udara.

Sejumlah pihak menilai susu kambing banyak dipercaya memiliki segudang khasiat untuk kesehatan. Pasalnya, susu satu ini kaya akan kandungan vitamin, mineral, enzim, protein, hingga asam lemak yang mudah dimanfaatkan tubuh. Banyak orang menilai, susu kambing bisa membersihkan paru-paru.

Lalu, apakah susu kambing bisa membersihkan paru-paru?

Dokter Spesialis Paru, dr. Erlina Burhan mengungkapkan kebenaran terkait mengonsumsi susu kambing bisa membersihkan paru-paru tersebut.

BACA JUGA:

“Ada anggapan bahwa susu kambing bisa membersihkan paru-paru dan mempercepat kesembuhan tuberkulosis. Benarkah demikian?,” ujar dr.Erlina, melalui cuitan di akun Twitternya, @erlinaburhan.

Menurut dr.Erlina anggapan tersebut kurang tepat. Pasalnya, sebenarnya tidak hanya susu kambing, semua jenis susu yang tidak mengandung gula pada dasarnya memang bisa membantu proses penyembuhan dan meningkatkan imunitas tubuh.

BACA JUGA:

dr.Erlina juga kembali menegaskan, bahwa susu kambing atau susu full cream lainnya tidak bisa dijadikan obat, namun hanya cukup untuk membantu proses penyembuhan berbagai penyakit.