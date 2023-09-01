7 Minuman Alami Berkhasiat Menurunkan Berat Badan

MINUM menjadi salah satu kebutuhan bagi tubuh setiap manusia. Tak banyak orang tau, beberapa minuman dapat membantu mendukung penurunan berat badan dengan meningkatkan metabolisme dan menawarkan manfaat kesehatan lainnya.

Jika anda sedang menjalani program diet. Mulai untuk menkonsumsi minuman alami dapat membantu anda dalam memperoleh berat badan ideal impian anda. Tentu saja hal ini harus digunakan bersamaan dengan perubahan gaya hidup sehat.

Dilansir dari Healthline, beberapa minuman yang mengandung protein tinggi dapat membantu meningkatkan metabolisme, meningkatkan rasa kenyang, dan mengurangi rasa lapar sehingga dapat berpengaruh terhadap program penurunan berat badan. Artikel ini akan membahas tentang minuman alami yang berkhasiat menurunkan berat badan, simak penjelasannya berikut ini!

1. Teh Hijau

Teh hijau sudah menjadi primadona minuman yang memiliki segudang khasiat, tidak hanya mengandung antioksidan bermanfaat dan nutrisi kuat, teh hijau juga merupakan salah satu minuman paling efektif untuk menurunkan berat badan. Teh hijau memiliki kandungan katekin dalam jumlah tinggi serta antioksidan yang dapat meningkatkan pembakaran lemak dan meningkatkan metabolisme. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum teh hijau cenderung memiliki tekanan darah lebih rendah dan risiko lebih rendah terkena penyakit seperti penyakit jantung, kanker tertentu, dan diabetes.

2. Kopi

Kopi menjadi minuman yang banyak digemari oleh masyarakat, bahkan kopi menjadi minuman wajib yang harus di konsumsi setiap hari oleh sebagian orang. kopi mengandung kafein yang merupakan zat yang berperan sebagai stimulan dalam tubuh dan bermanfaat bagi penurunan berat badan.

Asupan kafein juga telah terbukti meningkatkan metabolisme dan meningkatkan pembakaran lemak. Anda dapat mengkonsumsi kopi dengan sedikit gula atau bahkan tanpa tambahan gula, untuk hasil yang optimal, tentu saja hal ini dibarengi dengan konsultasi bersama ahli.

3. Air Putih

Meningkatkan asupan air Putih adalah salah satu cara paling sederhana untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa meminum air sebelum makan dapat mengurangi kalori dan menurunkan berat badan, hal ini dibuktikan oleh sebuah p penelitian pada 48 orang dewasa yang kelebihan berat badan menemukan bahwa mereka yang minum 500 ml air sebelum makan sambil mengikuti diet rendah kalori, berhasil kehilangan 44% lebih banyak berat badan selama 12 minggu dibandingkan mereka yang tidak minum air putih sebelum makan .

4. Teh Hitam

Sama berkhasiatnya seperti teh hijau, teh hitam juga bisa menjadi pilihan sebagai minuman diet yang memiliki khasiat untuk menurunkan berat badan. Teh hitam kaya akan polifenol, termasuk sekelompok senyawa polifenol yang disebut flavonoid. Polifenol adalah antioksidan kuat yang dapat membantu mengurangi berat badan. Penelitian telah menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam teh hitam meningkatkan penurunan berat badan dengan mengurangi asupan kalori, merangsang pemecahan lemak, dan meningkatkan pertumbuhan bakteri ramah usus.

5. Teh Jahe

Jahe menjadi salah satu herbal yang banyak digunakan dalam bumbu masakan dan obat-obatan yang mampu meredakan pilek hingga mual. Sebuah penelitian membukti bahwa teh jahe juga membantu mengurangi nafsu makan dan meningkatkan pengeluaran kalori. Efek tersebut dapat membantu anda dalam menjalani diet dan teh jahe menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan penurunan berat badan.