HOME WOMEN HEALTH

Makanan yang Tepat untuk Gigi Sensitif dan Mulut Tidak Nyaman

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:30 WIB
Makanan yang Tepat untuk Gigi Sensitif dan Mulut Tidak Nyaman
Makanan yang tepat untuk gigi sensitif dan mulut tidak nyaman. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGONSUMSI makanan lunak sangat dianjurkan bagi penderita gigi sensitif atau mulut tidak nyaman. Sebab beberapa makanan keras akan menyebabkan penderita mengalami rasa nyeri pada gigi.

Ketika anda mengalami masalah pada gigi ada baiknya memiliah makanan yang tepat untuk dikonsumsi. Melansir dari halaman resmi nsdentist pada Sabtu (2/09/2023) berikut makanan yang tepat untuk gigi sensitif dan mulut tidak nyaman. Yuk disimak.

1. Gigi Sensitif

Seseorang akan merasa ngilu pada gigi usai memakan dan meminum makanan tertentu. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengunyah makanan dan minuman, apalagi dengan menentukan makanan yang tepat, untuk meredakan rasa ngilu ini.

Gigi Sensitif

Nah, jika sudah seperti ini berikut makanan dan minuman yang tepat untuk gigi sensitif  :

  • Permen
  • Tomat
  • Es cream
  • Buah lemon, jeruk bali, nanas, jeruk nipis, dll.
  • Es (jangan dikunyah)
  • Kopi panas

2. Mulut tidak nyaman

Jika mulut Anda tidak nyaman, maka akan sulit untuk mengonsumsi makanan karena rasa nyeri yang datang. Perasaan tidak nyaman ini bisa berupa sariawan, gusi bengkak atau terkena infeksi.

