Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Cara Alami Atasi Diare, Konsumsi Kunyit hingga Kayu Manis

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |02:05 WIB
4 Cara Alami Atasi Diare, Konsumsi Kunyit hingga Kayu Manis
Cara alami mengatasi diare. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DIARE dapat dialami oleh siapa saja tanpa mengenal usia. Ketika seseorang mengalami diare, badan akan terasa lemas dan tak bertenaga. Penyakit ini sendiri disebabkan oleh virus, bakteri, dan alergi makanan.

Meski demikian ada berbagai cara mengatasi dan mengobati diare. Salah satunya dengan mengonsumsi obat yang dijual bebas di warung ataupun obat dengan resep. Namun tak hanya dengan obat, Anda juga bisa mengobati diare dengan perawatan rumahan.

Lantas perawatan rumahan apa saja yang dapat dilakukan ketika mengalami diare? Melansir dari halaman resmi MedicineNet Sabtu (2/9/2023) berikut ini cara alami mehentikan diare.

Cara Alami Atasi Diare:

1. Melakukan Diet BRAT

Diare

Diet Brat merupakan diet rendah serat yang dapat membantu membuat tinja lebih keras. Anda dapat mengonsumsi beberapa makanan ini jika ingin melakukan perawatan rumahan untuk mengatasi diare.

  • Pisang (tinggi potasium, mencegah kram)
  • Nasi (memberi energi tanpa mengiritasi usus)
  • Saus Apel
  • Roti Panggang (Karbohidrat)

2. Larutan Rehidrasi Oral

Perawatan rumahan yang satu ini dapat kamu lakukan dengan cara mencampur satu liter air matang dan dingin dengan sesendok garam, sesendok gula, dan sedikit lemon. Diminum setiap jam akan membantu mengisi kembali cairan yang hilang dan menyembuhkan lapisan usus yang rusak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/483/2978117/waspada-minum-air-jenis-ini-bisa-sebabkan-diare-dan-kematian-azB04TW2xQ.jpg
Waspada! Minum Air Jenis Ini Bisa Sebabkan Diare dan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/481/2946048/waspada-diare-jadi-penyakit-langganan-di-momen-liburan-nataru-br62DNGiYS.jpg
Waspada, Diare Jadi Penyakit Langganan di Momen Liburan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/483/2876929/mengenal-diare-penyakit-yang-disebabkan-oleh-virus-dan-bakteri-hfSOnNHWGx.jpg
Mengenal Diare, Penyakit yang Disebabkan oleh Virus dan Bakteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/487/2852724/jangan-panik-ini-tips-mengobati-anak-diare-agar-cepat-sembuh-S85GqPiU3l.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mengobati Anak Diare agar Cepat Sembuh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement