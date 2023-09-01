4 Cara Alami Atasi Diare, Konsumsi Kunyit hingga Kayu Manis

DIARE dapat dialami oleh siapa saja tanpa mengenal usia. Ketika seseorang mengalami diare, badan akan terasa lemas dan tak bertenaga. Penyakit ini sendiri disebabkan oleh virus, bakteri, dan alergi makanan.

Meski demikian ada berbagai cara mengatasi dan mengobati diare. Salah satunya dengan mengonsumsi obat yang dijual bebas di warung ataupun obat dengan resep. Namun tak hanya dengan obat, Anda juga bisa mengobati diare dengan perawatan rumahan.

Lantas perawatan rumahan apa saja yang dapat dilakukan ketika mengalami diare? Melansir dari halaman resmi MedicineNet Sabtu (2/9/2023) berikut ini cara alami mehentikan diare.

Cara Alami Atasi Diare:

1. Melakukan Diet BRAT





Diet Brat merupakan diet rendah serat yang dapat membantu membuat tinja lebih keras. Anda dapat mengonsumsi beberapa makanan ini jika ingin melakukan perawatan rumahan untuk mengatasi diare.

Pisang (tinggi potasium, mencegah kram)

Nasi (memberi energi tanpa mengiritasi usus)

Saus Apel

Roti Panggang (Karbohidrat)

2. Larutan Rehidrasi Oral

Perawatan rumahan yang satu ini dapat kamu lakukan dengan cara mencampur satu liter air matang dan dingin dengan sesendok garam, sesendok gula, dan sedikit lemon. Diminum setiap jam akan membantu mengisi kembali cairan yang hilang dan menyembuhkan lapisan usus yang rusak.