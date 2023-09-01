Menu Makanan 4 Sehat 5 Sempurna Untuk Anak SD

MENU makanan 4 sehat 5 sempurna untuk anak SD sebaiknya diketahui oleh orangtua. Apalagi menu tersebut merupakan makanan bergizi seimbang yang memberikan banyak nutrisi dalam tubuh sehingga berguna untuk menghindari adanya masalah kekurangan gizi pada anak.

Makanan 4 sehat 5 sempurna ini meliputi makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk-pauk, dan susu. Memberikan asupan makanan-makanan tersebut kepada anak, tentunya dapat memberikan sejumlah manfaat, salah satunya sebagai tumbuh kembangnya yang sehat. Berikut ini merupakan menu makanan 4 sehat 5 sempurna untuk anak SD.

Menu Makanan 4 Sehat 5 Sempurna untuk Anak SD

1. Makanan Pokok

Makanan pokok yang mengandung karbohidrat dapat ditemukan pada nasi putih, kentang, roti, maupun oat yang berfungsi sebagai sumber energi serta dapat meningkatkan kinerja otak yang baik untuk anak.

2. Sayuran

Sayuran seperti bayam, kangkung, brokoli memiliki peran penting dalam menjaga sistem pencernaan pada anak, hal ini dikarenakan terdapat kandungan serat dan berbagai vitamin pada sayuran sehingga sayuran dapat memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

BACA JUGA:

3. Lauk Pauk

Lauk pauk merupakan pendamping makananan pokok yang mengandung sejumlah protein untuk meningkatkan kekebalan pada tubuh dari berbagai macam penyakit. Contoh lauk pauk adalah daging sapi, daging ayam, telur, maupun ikan.