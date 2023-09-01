5 Olahraga untuk Penderita Osteoarthritis, Mudah Dilakukan di Rumah

PENYAKIT osteoarthritis atau biasa yang disebut sebagai penyakit sendi merupakan kondisi medis yang sangat umum dijumpai. Hal tersebut disebabkan karena adanya tulang rawan yang melapisi ujung-ujung tulang sehingga terjadi gesekan saat tulang bergerak.

Tak hanya dari pergesekan tulang, kondisi osteoarthritis ini pun disebabkan karena faktor usia, pekerjaan berat dan obesitas. Kondisi ini membuat tubuh susah untuk bergerak saat sakit datang menyerang. Namun anda tidak perlu khawatir, sebab ada beberapa olahraga untuk meringankan masalah osteoarthritis

Merangkum dari halaman resmi WebMD, Sabtu (2/09/2023) berikut lima olahraga untuk penderita osteoarthritis, berikut ulasannya.

1. Melatih Gerakan Pinggul dengan Duduk

Seseorang penderita osteoarthis dapat melakukan olahraga pinggul dengan duduk. Kegiatan ini dapat memperkuat otot dan paha yang dapat membantu aktivitas sehari-hari seperti berjalan dan berdiri.

2. Menekan Bantal

Penderita osteoarthritis dapat berolahraga menggunakan bantal yaitu dengan cara membaringkan seluruh tubuh anda ke lantai, lalu angkat kedua kaki anda dan posisi lutut ditekuk. Letakan sebuah bantal di antara kedua lutut dan cobalah untuk menekankan bantal menggunakan kedua lutut secara bersamaan selama lima detik.

3. Meregangkan Betis

Cara untuk melakukan olahraga ini yaitu menggunakan sebuah kursi untuk keseimbangan tubuh. Jadi siapkan satu kursi di lantai, lalu penganglah kursi tersebut dengan kedua tangan sambil menekukkan kaki kanan sementara kaki kiri diluruskan perlahan ke belakang.

Setelah sudah selesai cobalah untuk menekan kaki tumit kiri ke lantai dimana anda dapat merasakan peregangan betis pada kedua kaki tersebut. Cara ini dilakukan selama 20 detik, secara bergantian dengan kaki kanan dan kaki kiri untuk bisa melakukan peregangan betis.