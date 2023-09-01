Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Olahraga untuk Penderita Osteoarthritis, Mudah Dilakukan di Rumah

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |01:00 WIB
5 Olahraga untuk Penderita Osteoarthritis, Mudah Dilakukan di Rumah
Olahraga untuk penderita osteoarthritis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT osteoarthritis atau biasa yang disebut sebagai penyakit sendi merupakan kondisi medis yang sangat umum dijumpai. Hal tersebut disebabkan karena adanya tulang rawan yang melapisi ujung-ujung tulang sehingga terjadi gesekan saat tulang bergerak.

Tak hanya dari pergesekan tulang, kondisi osteoarthritis ini pun disebabkan karena faktor usia, pekerjaan berat dan obesitas. Kondisi ini membuat tubuh susah untuk bergerak saat sakit datang menyerang. Namun anda tidak perlu khawatir, sebab ada beberapa olahraga untuk meringankan masalah osteoarthritis

Merangkum dari halaman resmi WebMD, Sabtu (2/09/2023) berikut lima olahraga untuk penderita osteoarthritis, berikut ulasannya.

1. Melatih Gerakan Pinggul dengan Duduk

Seseorang penderita osteoarthis dapat melakukan olahraga pinggul dengan duduk. Kegiatan ini dapat memperkuat otot dan paha yang dapat membantu aktivitas sehari-hari seperti berjalan dan berdiri.

Osteoarthritis

2. Menekan Bantal

Penderita osteoarthritis dapat berolahraga menggunakan bantal yaitu dengan cara membaringkan seluruh tubuh anda ke lantai, lalu angkat kedua kaki anda dan posisi lutut ditekuk. Letakan sebuah bantal di antara kedua lutut dan cobalah untuk menekankan bantal menggunakan kedua lutut secara bersamaan selama lima detik.

3. Meregangkan Betis

Cara untuk melakukan olahraga ini yaitu menggunakan sebuah kursi untuk keseimbangan tubuh. Jadi siapkan satu kursi di lantai, lalu penganglah kursi tersebut dengan kedua tangan sambil menekukkan kaki kanan sementara kaki kiri diluruskan perlahan ke belakang.

Setelah sudah selesai cobalah untuk menekan kaki tumit kiri ke lantai dimana anda dapat merasakan peregangan betis pada kedua kaki tersebut. Cara ini dilakukan selama 20 detik, secara bergantian dengan kaki kanan dan kaki kiri untuk bisa melakukan peregangan betis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement