Kenali Yuk 4 Penemu di Bidang Kesehatan dari Indonesia, Siapa Saja?

INDONESIA ternyata punya sejarah panjang dalam kontribusinya terhadap dunia kesehatan. Bahkan sejumlah penemu hebat dari Indonesia sudah menciptakan inovasi yang dimanfaatkan oleh dunia.

Berikut adalah empat tokoh kunci yang telah membuat dampak luar biasa dalam dunia kesehatan, siapa saja?

1. Dr. Cipto Mangunkusumo

Nama pahlawan Indonesia di bidang kesehatan, selanjutnya adalah Dr Cipto Mangunkusumo yang turut andil dalam memberantas wabah pes di Malang tahun 1911 silam. Atas jasa-jasanya tersebut, namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta pada 17 Agustus 1964.

BACA JUGA:

2. Gerrit A. Siwabessy

Nama Gerrit A. Siwabessy dikenal karena pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia selama dua periode. Sebagai lulusan studi di bidang Radiologi dan Kedokteran Nuklir di London University, Inggris, Gerrit kemudian mendirikan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) di Indonesia.