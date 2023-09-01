Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Yuk 4 Penemu di Bidang Kesehatan dari Indonesia, Siapa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |21:09 WIB
Kenali Yuk 4 Penemu di Bidang Kesehatan dari Indonesia, Siapa Saja?
Penemuan di bidang kesehatan. (Foto: Sadler science )
A
A
A

INDONESIA ternyata punya sejarah panjang dalam kontribusinya terhadap dunia kesehatan. Bahkan sejumlah penemu hebat dari Indonesia sudah menciptakan inovasi yang dimanfaatkan oleh dunia.

Berikut adalah empat tokoh kunci yang telah membuat dampak luar biasa dalam dunia kesehatan, siapa saja?

Dokter Cipto Mangunkusumo

1. Dr. Cipto Mangunkusumo

Nama pahlawan Indonesia di bidang kesehatan, selanjutnya adalah Dr Cipto Mangunkusumo yang turut andil dalam memberantas wabah pes di Malang tahun 1911 silam. Atas jasa-jasanya tersebut, namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta pada 17 Agustus 1964.

 BACA JUGA:

2. Gerrit A. Siwabessy

Nama Gerrit A. Siwabessy dikenal karena pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia selama dua periode. Sebagai lulusan studi di bidang Radiologi dan Kedokteran Nuklir di London University, Inggris, Gerrit kemudian mendirikan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/612/3160101//horeg-FUcI_large.jpg
Sound Horeg Viral! Thomas Alva Edisound Ternyata Pionirnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/18/3137738//kuasa_usaha_ad_interim_amerika_serikat_di_indonesia_heather_merritt_membuka_misi_kesehatan_inisiatif_indonesia_2025-3Egs_large.jpeg
Buka Misi Kesehatan Inisiatif 2025, KUAI Merritt: AS Siap Kerja Sama Bangun Layanan Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement