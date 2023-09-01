Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Jantung Koroner (PJK), Penyebab dan Cara Mencegahnya

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |10:05 WIB
Mengenal Jantung Koroner (PJK), Penyebab dan Cara Mencegahnya
Mengenal penyakit jantung koroner. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL penyakit Jantung Koroner (PJK), yang termasuk bagian dari penyakit kardiovaskular. Penyakit ini merupakan wabah di dunia modern saat ini. Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), September 2009, menyebutkan bahwa penyakit tersebut menjadi penyebab kematian pertama saat ini.

Dikutip dari buku dr. A. Fauzi Yahya, Sp.J.P.(K), pada Jumat (1/9/2023). Pada 2004, diperkirakan, 17,1 juta orang meninggal karena PJK.

Penyebab jantung koroner

Penyebab jantung koroner adalah adanya penumpukan zat secara berlebihan yaitu zat lemak pada lapisan dinding nadi pembuluh koroner. Biasanya dikarenakan kebiasaan merokok dan pola makan yang tidak sehat.

Adapun sejumlah faktor lain yang merupakan risiko penyakit jantung koroner sebagai berikut:

  • Usia lanjut
  • Gaya hidup
  • Faktor ketururnan
  • Hiperkolesterol
  • Tekanan darah tinggi
  • Diabetes

Pencegahan jantung koroner

Hentikan kebiasaan merokok, serta biasakan rutin berolahraga. Last but not least, jika mengalami sakit dada dan diduga serangan jantung, segera minta bantuan ke rumah sakit.

Penyakit Jantung Koroner

Cara deteksi penyakit jantung koroner

Penyakit jantung koroner tidak mudah dilihat sebagaimana penyakit kulit, tumor, patah tulang atau penyakit infeksi. Penyakit ini bersembunyi di dalam dada, maka diperlukan pemeriksaan sebagai berikut:

  • Foto rontgen dada
  • Uji laboratorium
  • Pemeriksaan elektrokardiografi
  • Ekokardiografi

Pengobatan jantung koroner

Pada dasarnya, berbagai obat penyakit jantung koroner diberikan untuk menjaga kesehatan pembuluh koroner itu sendiri agar tidak tersumbat yang dapat berakitnat fatal bagi jiwa. Berikut beberapa daftar obat jantung koroner:

  • Obat Nitrat
  • Obat Aspirin
  • Obat Clopidogrel
  • Obat Statin
  • Obat Fibrat
  • Obat Amiodaron
  • Obat Digoksin

Sebelum membeli obat, periksa diri Anda terlebih dahulu pada dokter spesialis jantung. Penderita penyakit jantung koroner harus bekerja sama dengan dokter dan mengikuti aturan meminum obat seperti tertera pada resep.

Telusuri berita women lainnya
