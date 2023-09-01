Mengenal Jantung Koroner (PJK), Penyebab dan Cara Mencegahnya

MENGENAL penyakit Jantung Koroner (PJK), yang termasuk bagian dari penyakit kardiovaskular. Penyakit ini merupakan wabah di dunia modern saat ini. Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), September 2009, menyebutkan bahwa penyakit tersebut menjadi penyebab kematian pertama saat ini.
Dikutip dari buku dr. A. Fauzi Yahya, Sp.J.P.(K), pada Jumat (1/9/2023). Pada 2004, diperkirakan, 17,1 juta orang meninggal karena PJK.
Penyebab jantung koroner
Penyebab jantung koroner adalah adanya penumpukan zat secara berlebihan yaitu zat lemak pada lapisan dinding nadi pembuluh koroner. Biasanya dikarenakan kebiasaan merokok dan pola makan yang tidak sehat.
Adapun sejumlah faktor lain yang merupakan risiko penyakit jantung koroner sebagai berikut:
Pencegahan jantung koroner
Hentikan kebiasaan merokok, serta biasakan rutin berolahraga. Last but not least, jika mengalami sakit dada dan diduga serangan jantung, segera minta bantuan ke rumah sakit.
Cara deteksi penyakit jantung koroner
Penyakit jantung koroner tidak mudah dilihat sebagaimana penyakit kulit, tumor, patah tulang atau penyakit infeksi. Penyakit ini bersembunyi di dalam dada, maka diperlukan pemeriksaan sebagai berikut:
Pengobatan jantung koroner
Pada dasarnya, berbagai obat penyakit jantung koroner diberikan untuk menjaga kesehatan pembuluh koroner itu sendiri agar tidak tersumbat yang dapat berakitnat fatal bagi jiwa. Berikut beberapa daftar obat jantung koroner:
Sebelum membeli obat, periksa diri Anda terlebih dahulu pada dokter spesialis jantung. Penderita penyakit jantung koroner harus bekerja sama dengan dokter dan mengikuti aturan meminum obat seperti tertera pada resep.