Sering Sakit Pinggang Sebelah Kiri, Kenali Yuk 5 Penyebabnya

SERING sakit pinggang di sebelah kiri, jangan disepelekan sebab bisa jadi itu merupakan gejala sejumlah penyakit. Mungkin rasa nyeri pada bagian pinggang muncul berbeda-beda.

Namun kalau rasa nyeri itu muncul dan terasa hingga ke bagian tubuh lainnya seperti pangkal paha, bokong, maka jangan diabaikan. Segera ke dokter untuk melakukan pemeriksaan.

Lalu apa saja penyebab sakit pinggan sebelah kiri?

1. Stenosis Spinal

Penyebab utama stenosis spinal adalah adanya perubahan kondisi tulang akibat penuaan yang membuat bantalan saraf tulang belakang menakan kepada saraf yang akhirnya menyebabkan nyeri. Kondisi ini juga akan menyebabkan kram, kebas, dan kelemahan pada bagian tubuh yang sarafnya tertekan.

2. Gangguan Pada Ginjal

Karena letak ginjal dan letak pinggang itu berdekatan, maka jika terjadi gangguan ginjal seperti batu ginjal atau infeksi ginjal maka akan menyebabkan nyeri pada bagian pinggang.

3. Skiatika

Adanya tekanan saraf yang menghubungkan saraf tulang belakang dan saraf tungkai. Ciri khas pada skiatika ini adalah rasa muncul kesemutan yang disertai nyeri hebat dan menjalar dari bagian pinggang ke tungkai dan kaki.