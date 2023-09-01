5 Manfaat Kesehatan Rambutan yang Tidak Banyak Diketahui Orang

BUAH rambutan punya kulit berwarna merah atau hijau yang dilapisi dengan serabut seperti rambut. Bagian dalam buah rambutan berwarna putih. Ketika digigit memiliki cita rasa manis.

Sayangnya buah rambutan ini termasuk ke dalam buah musiman. Hanya ada di waktu-waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, rambutan biasanya mulai tumbuh pada bulan Desember sampai maret. Hal ini memang sangat disayangkan, karena buah musiman, rambutan tidak dapat dikonsumsi setiap hari di luar Desember hingga Maret.

Padahal buah rambutan memiliki segudang nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin B9 folat, bersama dengan mineral seperti kalsium, zat besi, kalium, magnesium, seng, dan tembaga. Tidak heran jika buah rambutan sangat bermanfaat untuk keaehatan. Sayangnya masih banyak yang belum mengetahui manfaat Rambutan untuk kesehatan tubuh.

BACA JUGA:

Lalu apa saja manfaat kesehatan buah rambutan dikutip dari Pinkvilla?

1. Meningkatkan imunitas tubuh

Kekebalan tubuh dibangun oleh sejumlah sel dan jaringan khusus untuk melawan bakteri, virus, jamur, dan parasit. Vitamin C dalam buah rambutan mampu mendorong fungsi sel untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin C juga memiliki sejumlah peran berbeda yang dapat mendukung efek sistem kekebalan tubuh seperti meningkatkan sintesis kolagen yang mengarah ke penyembuhan luka yang lebih cepat sembuh, meningkatkan antibodi untuk pembunuhan mikroba, dan bertindak sebagai antioksidan yang menurunkan kematian sel inang.

2. Membantu melancarkan pencernaan

Rambutan juga dikenal sebagai buah yang tinggi serat. Hal ini dapat membantu melancarkan pencernaan sehingga tidak merasakan sembelit. Sebab, serat bertindak sebagai prebiotik yang memberikan nutrisi bermanfaat pada bakteri usus sehingga pencernaan menjadi lancar dan sehat.

Hal ini pun membuat rambutan membantu memerangi patogenesis dan peradangan di dalam usus. Rambutan telah terbukti membantu meringankan gejala gangguan usus, seperti sindrom iritasi usus besar (IBS), penyakit Crohn, dan kolitis ulserativa.

BACA JUGA:

3. Menjaga berat badan

Ketika mengonsumsi makanan tinggi setat seperti rambutan, maka pencernaan berjalan dengan sangat lambat sehingga menawarkan perasaan kenyang untuk waktu yang lama. Hal ini akan mengurangi frekuensi untuk mengonsumsi makanan secara berlebihan. Dengan begitu, tubuh tidak akan mengalami obesitas.

Rambutan juga mengandung kadar air yang tinggi dan kandungan kalori yang rendah membuat Anda kenyang tanpa menambahkan terlalu banyak kalori ke dalam makananmu. Hal ini menandakan rambutan dapat dikonsumsi sebagai salah satu buah saat sedang diet.