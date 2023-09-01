4 Pantai Indah nan Memukau di Cianjur Selatan, Ada Petilasan Prabu Siliwangi

Karang Potong Ocean View di Cianjur Selatan, Jawa Barat. (Foto: disparbud.jabarprov.go.id)

KAWASAN Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyimpan sejumlah tempat wisata alam yang memukau. Salah satu yang cukup terkenal adalah pantainya bisa jadi rekomendasi untuk liburan bersama orang-orang tercinta.

Pantai-pantai di Cianjur Selatan ini dikenal memiliki pemandangan yang indah, dan beberapa di antaranya masih jarang dikunjungi oleh wisatawan. Nah berikut ini empat di antaranya.

1. Situs Batu Kukumbung

Lokasinya berada di Cigebang, Karangwangi, Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Situs Batu Kukumbung letaknya persis di pinggir pantai Kukumbung.

Pantai Kukumbung di Cianjur Selatan (Instagram@ogie_sonjaya)

Pantai satu ini memiliki mitos, konon sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Kemudian ditambah lagi terdapat batu karang yang berjejer seperti kursi.

2. Pantai Sereg

Batu karang yang berjejer mirip kursi itu, dipercaya sebagai tempat ritual Prabu Siliwangi. Selain itu terdapat telapak kaki diduga jejak Prabu Siliwangi dan juga kaki Harimau.

Pantai Sereg di Cianjur Selatan

Kemudian surga tersembunyi di Cianjur Selatan selanjutnya adalah Pantai Sereg. Pantai ini benar-benar bersih, dan pesona alamnya juga cantik. Berada di Saganten, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur.