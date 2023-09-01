Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Pantai Indah nan Memukau di Cianjur Selatan, Ada Petilasan Prabu Siliwangi

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:00 WIB
4 Pantai Indah nan Memukau di Cianjur Selatan, Ada Petilasan Prabu Siliwangi
Karang Potong Ocean View di Cianjur Selatan, Jawa Barat. (Foto: disparbud.jabarprov.go.id)
A
A
A

KAWASAN Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyimpan sejumlah tempat wisata alam yang memukau. Salah satu yang cukup terkenal adalah pantainya bisa jadi rekomendasi untuk liburan bersama orang-orang tercinta.

Pantai-pantai di Cianjur Selatan ini dikenal memiliki pemandangan yang indah, dan beberapa di antaranya masih jarang dikunjungi oleh wisatawan. Nah berikut ini empat di antaranya.

 BACA JUGA:

1. Situs Batu Kukumbung

Lokasinya berada di Cigebang, Karangwangi, Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Situs Batu Kukumbung letaknya persis di pinggir pantai Kukumbung.

Ilustrasi

Pantai Kukumbung di Cianjur Selatan (Instagram@ogie_sonjaya)

Pantai satu ini memiliki mitos, konon sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Kemudian ditambah lagi terdapat batu karang yang berjejer seperti kursi.

 BACA JUGA:

2. Pantai Sereg

Batu karang yang berjejer mirip kursi itu, dipercaya sebagai tempat ritual Prabu Siliwangi. Selain itu terdapat telapak kaki diduga jejak Prabu Siliwangi dan juga kaki Harimau.

 Ilustrasi

Pantai Sereg di Cianjur Selatan

Kemudian surga tersembunyi di Cianjur Selatan selanjutnya adalah Pantai Sereg. Pantai ini benar-benar bersih, dan pesona alamnya juga cantik. Berada di Saganten, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018671/spot_diving_di_pulau_sangalaki-rNz5_large.JPG
5 Spot Diving Terbaik di Pulau Sangalaki, Panorama Bawah Lautnya Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/408/3017088/pantai_patawana-oyf7_large.JPG
Pantai Patawana, Surga Tersembunyi di Bumi Cenderawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/408/3014146/pantai-ranca-buaya-garut-lokasi-fasilitas-wisata-dan-harga-tiket-masuk-D31HDycp2J.JPG
Pantai Ranca Buaya Garut: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/408/3010807/5-pantai-tersembunyi-di-kebumen-nomor-2-view-nya-keren-rasa-selandia-baru-IaEARAqwxS.JPG
5 Pantai Tersembunyi di Kebumen, Nomor 2 View-nya Keren Rasa Selandia Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/408/2994131/4-pantai-cantik-di-tanjung-lesung-cocok-buat-liburan-lebaran-bersama-keluarga-506SBk96He.JPG
4 Pantai Cantik di Tanjung Lesung, Cocok buat Liburan Lebaran Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/408/2990946/cara-menuju-pantai-sebalang-kepingan-surga-di-lampung-selatan-prfvhLoWZj.JPG
Cara Menuju Pantai Sebalang, Kepingan Surga di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement