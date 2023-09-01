10 Pulau Terkecil di Dunia Bisa buat Tujuan Wisata, Nomor 8 Ada di Indonesia

Just Enough Room, salah satu pulau terkecil di dunia. (Foto: New York Post)

DUNIA ini terdiri dari lebih 900 ribu pulau. Pulau terbanyak dimiliki Swedia dengan jumlah 267.570 pulau. Indonesia menduduki peringkat 6 negara dengan pulau terbanyak yakni 17.504.

Luas pulau di muka bumi ini berbeda-beda. Greenland merupakan pulau terbesar di dunia dengan luas mencapai 2.130.800 kilometer persegi, disusul Papua 785.753 kilometer persegi, dan Kalimantan 748.168 kilometer persegi. Lalu apa pulau terkecil di dunia?

Melansir dari Reader’s Digest, berikut 10 pulau paling kecil di dunia yang bisa jadi tujuan wisata :

1. Pulau Corvo, Portugal

Pulau Corvo berada di Portugal. Letaknya di sebelah paling utara Kepulauan Azores dan Macaronesia. Pulau ini memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 468 jiwa.

Pulau ini terletak di lempeng Amerika Utara, dan terbentuk dari gunung berapi yang berdiameter 5 km, dan muncul sekitar 730.000 tahun silam. Selain itu, pulau ini memiliki pemandangan padang rumput Zimbral dengan hamparan hijau yang luas.

Pulau Corvo, Portugal (Wikipedia)

Di sini Anda dapat berenang dan memancing ataupun mendaki kawah dan kegiatan lainnya. Sehingga pulau ini cocok bagi para wisatawan yang ingin melepas stress dan ingin mencari kesunyian sejenak.

2. Pulau Sea Lion, Kepulauan Falkland

Pulau ini Berada di Samudra Atlantik Selatan dan berjarak 185 mil laut dari ujung tenggara Argentina, Kepulauan Falkland. Pulau ini memiliki luas sekitar 3,5 mil persegi, dan memiliki beragam spesies satwa liar seperti penguin, singa laut, anjing laut gajah, hingga paus.

Karena itu pada tahun 2017 pulau ini dijadikan sebagai Cagar Alam Nasional.

3. Pulau Bishop Rock, Inggris

Pulau ini berada di Kepulauan Scilly, Inggris. Bishop Rock memiliki panjang sekitar 46 meter, dengan lebar 16 meter yang berbentuk seperti tonjolan karang yang berada di tengah laut.

Berbeda dengan pulau pada umumnya, Pulau Bishop Rock ini tidak memiliki pasir, pantai maupun pohon, karena terletak di tengah laut yang dikelilingi oleh batu karang dengan kedalamannya sekitar 46 meter.

Pulau Bishop Rock, Inggris (Flickr)

Selain itu, pulau ini dikenal memiliki mercusuar yang dibangun di atas batu karang dan berdiri kokoh hingga saat ini. Walaupun tidak berpenghuni, pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan.

4. Pulau Isla Mujeres, Mexico

Isla Mujeres terletak di lepas pantai Cancun bagian selatan Meksiko. Pulau ini memiliki panjang 5 mil, dengan lebar sekitar sepertiga dari 1 mil. Konon, wilayah ini dijadikan sebagai tempat berlindung bagi Dewa Kesuburan dan bulan Maya.

Nama pulau ini berasal dari peninggalan patung tanah liat yang ditemukan pada tahun 1517, sebagai simbol kesuburan yang dikenal hingga saat ini sebagai Isla Mujeres.

Selain itu di sebelah selatan pulau ini terdapat Garrafon Park, Anda dapat mencoba snorkeling dan diving ataupun kegiatan rekreasi lainnya. Di sini disediakan juga pilihan paket wisata yang dapat dipilih seperti transportasi feri, makan, minum dan sudah termasuk ke dalam perlengkapan lainnya.