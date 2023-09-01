Intip Kolam Megalitikum Saksi Peradaban Manusia di Lampung Timur, Airnya Dipercaya Bikin Awet Muda

TAMAN Purbakala Pugungraharjo, ialah salah satu objek wisata bersejarah di Lampung. Tempat ini memiliki keunikan sendiri bisa dikulik saat berkunjung. Salah satunya yakni keberadaan kolam megalitikum.

Lokasi kolam tersebut terletak di kawasan objek wisata Taman Purbakala Pugungraharjo di Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provisi Lampung. Anda tidak akan kesulitan mencarinya, karena kolam tersebut masih dalam satu area Taman Purbakala Pugungraharjo.

Melansir laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), disebut dengan kolam megalitikum, dikarenakan kolam ini merupakan tempat peninggalan pra sejarah tersebut.

Bentuknya merupakan batu besar yang berlubang. Di sini juga merupakan salah satu sumber mata air, kemudian keluar dan memenuhi batuan berlubang tersebut dan terbentuklah kolam yang dibuat secara alami.

(Foto: Instagram/@taman_purbakala)

Asal-usul

Konon dulunya, kolam ini merupakan tempat nenek moyang melakukan kegiatan meramu, mengasah senjata dan kegiatan yang lainnya. Tak hanya itu saja, banyak cerita bersejarah lainnya yang dapat Anda ketahui jika datang ke tempat wisata bersejarah di Lampung ini.

Taman Purbakala Pugungraharjo merupakan situs purbakala yang ditemukan di Lampung. Tempat ini pula menjadi salah satu saksi peradaban manusia di Indonesia, sehingga sangat layak dan patut untuk dijaga kelestariannya.

Situs Pugungraharjo ditemukan pada 1957 oleh penduduk setempat. Terdiri atas warga transmigran saat melakukan penebangan hutan.

Beberapa penebang, yakni Barno Raharjo, Sardi, Karjo dan Sawal melaporkan hasil penemuan tersebut ke Dinas Purbakala setempat. Salah satu dari temuan awal tersebut terlihat arca yang dikenal sebagai arca, di mana cirinya masa klasik dan berlanggam Budhis.