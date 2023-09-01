Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ada Pameran Numismatik di Jakarta, Yuk Intip Ragam Uang Kuno Lintas Zaman

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |21:27 WIB
Ada Pameran Numismatik di Jakarta, Yuk Intip Ragam Uang Kuno Lintas Zaman
Pameran INS 2 di Mal Ciputra, Jakarta Barat. (Foto: MPI/M Fadli Ramadan)
A
A
A

MENGENAL sejarah Indonesia tak melulu harus berkunjung ke museum dengan melihat barang peninggalan zaman penjajahan. Bisa juga melalui pameran yang suasananya lebih modern dan tak terkesan membosankan.

Salah satunya adalah pameran Indonesia Numismatic Show 2 (INS 2) di Center Court Mal Ciputra, Jakarta Barat yang berlangsung dari 31 Agustus sampai 3 September 2023. Ini merupakan acara yang menghadirkan berbagai macam uang kuno mulai dari zaman penjajahan hingga yang terbaru.

 BACA JUGA:

Melihat tingginya animo masyarakat terhadap pameran ini, kolektor uang dari luar negeri juga diundang untuk menjajakan koleksinya dalam pameran tersebut. Setidaknya, ada 10 tenant yang diisi peserta dari berbagai negara.

Mereka yang mengikuti pameran ini berasal dari Hongkong, Belanda, Swedia, Malaysia, Singapura, Kanada, Republik Rakyat Tongkok, Taivan, Rusia, Australia, Vietnam, Romania, dan Ukrania.

 Ilustrasi

Uang koin zaman dulu di pameran INS 2, Jakarta. (MPI/Fadli)

Pameran ini digagas oleh Masyarakat Numismatik Indonesia (MNI) yang bekerja sama dengan Mal Ciputra sebagai lokasi gelaran. Selain 10 peserta dari mancanegara, ada 60 tenant yang diisi oleh kolektor asal Indonesia, dan sebagian besar adalah UMKM.

 BACA JUGA:

“Ternyata tidak hanya dari lokal, semangat yang besar juga datang dari dunia Internasional. Maka, MNI sangat senang dan bangga dapat kembali menggelar kegiatan INS di tahun yang sama ini untuk masvarakat Indonesia,” kata Ketua Umum MNI Sunardji di Mall Ciputra, Jumat (1/9/2023).

Selain pameran, di sekitar area pameran INS 2 juga disediakan panel edukasi yang bertujuan untuk memperlihatkan sejarah Indonesia. Ini dilakukan dengan menghadirkan beragam alat tukar di Indonesia, baik berupa koin logam hingga uang kertas, mulai dari zaman kerajaan, hingga emisi terbaru.

