Pramugari Ungkap Kesalahan Fatal Sering Dilakukan Penumpang saat Bawa Bagasi di Pesawat

BANYAK penumpang tak menyadari sering melakukan kesalahan pada bagasinya saat naik pesawat. Salah satunya adalah mengekspos informasi bagasi. Padahal ini berpotensi membuka peluang bagi pencurian identitas atau tindakan jahat lainnya.

Ally Rae Case, seorang mantan pramugari berbagi saran kepada para penumpang mengenai kesalahan umum yang sering dilakukan oleh banyak orang. Dia membagikan video di akun Tiktoknya @allycase1 yang viral.

Dalam video berdurasi 45 detik yang diunggah ulang tersebut, ia menjelaskan bahwa mengekspos informasi label bagasi di tempat umum sangat berbahaya.

Sebagai alternatif, ia menyarankan para pelancong untuk membalikkan kertas penanda bagasi ke sisi yang lain untuk menyembunyikan informasi kontak mereka, demikian lapor New York Post.

“Saya punya tip untuk Anda. Selalu pastikan label bagasi Anda memiliki informasi kontak yang menghadap sisi lain,” katanya seperti dikutip dari News.com.au.

Ilustrasi bagasi

Ally menyebutkan, pelancong sering kali menunjukkan alamat rumah, email, dan nomor ponsel. “Itu terlalu banyak informasi yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang,” tuturnya.

Ia juga meyakinkan para pelancong untuk tidak khawatir kehilangan barang bawaannya. “Siapa pun yang menemukan tas Anda akan mengambil selembar kertas dan membaliknya untuk mendapatkan informasi kontak Anda,” terangnya.

Hack perjalanan ini dapat diterapkan ketika bepergian melalui bandara atau bepergian dengan kendaraan umum. “Aku sering naik kereta dan ada banyak orang gila di sana. Saya tidak ingin informasi saya untuk dilihat semua orang di sana.”

Video yang telah ditonton lebih dari 60.000 kali itu, menuai pro dan kontra dari beberapa kaum jetset.

“Saya akan menulis tanda panah atau FLIP di atasnya untuk berjaga-jaga jika ada orang yang menemukannya dan mengira itu kosong” tulis seorang pengguna

“Punyaku bertuliskan terbuka untuk info kontak dan terletak di dalam,” timpal yang lain.