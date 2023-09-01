Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo Sebut Indonesia Ikuti 12 Cabor di Asian Para Games 2023, Targetkan 10 Besar!

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:03 WIB
Angela Tanoesoedibjo Sebut Indonesia Ikuti 12 Cabor di Asian Para Games 2023, Targetkan 10 Besar!
CDM Asian Para Games 2023, Angela Tanoesoedibjo memberikan keterangan pers. (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

CHEF de Mission (CDM) Indonesia untuk Asian Para Games (AiPG) 2023 Angela Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa Indonesia akan mengikuti 12 cabang olahraga dari 42 cabor yang diperlombakan dalam Asian Para Games 2023 di Hangzhou, China, pada 22-28 Oktober nanti. Jumlah atlet Indonesia 134 orang.

"Bahwa nantinya akan diikuti 43 negara. Indonesia sendiri akan mengikuti 12 cabor dari 42 dengan komposisi atlet 134 orang, pelatih 56 orang dan tenaga pendukung 62 orang," kata Angela Tanoe yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam konferensi pers Asian Games dan Asian Para Games 2023 di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

 BACA JUGA:

Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif menjelaskan bahwa target yang diberikan kepada atlet-atlet di Asian Para Games 2023 nanti yaitu peringkat 10 besar, medali emas 20, medali perak 23 dan medali perunggu 25.

 Ilustrasi

Wamenparekraf Angela yang juga merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung para atlet yang akan berjuang dan mempertaruhkan nama Indonesia dalam bidang olahraga di ajang Asian Para Games 2023.

Lebih lanjut, kata Angela, semangat para atlet untuk memperebutkan kemenangan dengan atlet-atlet dari negara lain sangat besar. Serta tidak melunturkan semangat mereka di tengah keterbatasan.

Halaman:
1 2
      
