HOME WOMEN TRAVEL

Bukan buat Gaya-gayaan, Ini 6 Manfaat Kesehatan Pilot Sering Memakai Kacamata Hitam!

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |12:01 WIB
Bukan buat Gaya-gayaan, Ini 6 Manfaat Kesehatan Pilot Sering Memakai Kacamata Hitam!
Pilot pakai kacamata hitam banyak manfaat. (Instagram capbuckrogers)
A
A
A

PILOT memang sering mengenakan kacamata hitam baik saat penerbangan. Ternyata hal ini bukan sekadar gaya-gayaan lho, karena ada banyak manfaat untuk keselamatan.

Dilansir dari laman Aviation Nepal, kacamata hitam yang sering dikenakan oleh pilot tujuan utamanya adalah untuk perawatan mata agar tidak mudah rusak akibat paparan radiasi ultraviolet matahari.

Maka dari itu, penting untuk mengetahui tentang kacamata pilot terbaik.

 BACA JUGA:

Berikut ini adalah manfaat kacamata hitam untuk pilot, di antaranya:

1. Dapat memberikan perlindungan 100 persen terhadap paparan UVA dan UVB.

 Ilustrasi

Pilot (ANTARA)

2. Memberikan kejernihan penglihatan dan deformasi warna minimal.

 BACA JUGA:

3. Non-terpolarisasi, karena polarisasi dapat menghambat tampilan kokpit.

4. Bisa membantu proses adaptasi gelap, tertahan oleh paparan sinar matahari yang terang.

Halaman:
1 2
      
