HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo Ungkap Atlet Indonesia Sangat Bersemangat Ikuti Asian Para Games 2023

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |18:35 WIB
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Atlet Indonesia Sangat Bersemangat Ikuti Asian Para Games 2023
CDM Asian Para Games 2023, Angela Tanoesoedibjo memberikan keterangan pers. (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
CHEF de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games (AiPG) 2023 Angela Tanoesoedibjo menyampaikan semangatnya untuk membawa atlet-atlet nasional mengikuti Asian Para Games di Hangzhou, China, 22-28 Oktober 2023.

Angela Tanoesoedibjo yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa dirinya juga telah meninjau lokasi pelatihan di Solo, Jawa Tengah bagi tiga cabang olahraga (cabor) yaitu diantaranya Badminton, Tenis Meja dan Cycling.

"Baru saja kami meninjau tempat pelatihan tiga cabor di Solo, mulai dari badminton, tenis meja dan cycling," kata Angela Tanoesoedibjo dalam konferensi pers Asian Games dan Asian Para Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Berita Terkait
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
