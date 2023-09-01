Angela Tanoesoedibjo Ungkap Atlet Indonesia Sangat Bersemangat Ikuti Asian Para Games 2023

CHEF de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games (AiPG) 2023 Angela Tanoesoedibjo menyampaikan semangatnya untuk membawa atlet-atlet nasional mengikuti Asian Para Games di Hangzhou, China, 22-28 Oktober 2023.

Angela Tanoesoedibjo yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa dirinya juga telah meninjau lokasi pelatihan di Solo, Jawa Tengah bagi tiga cabang olahraga (cabor) yaitu diantaranya Badminton, Tenis Meja dan Cycling.

"Baru saja kami meninjau tempat pelatihan tiga cabor di Solo, mulai dari badminton, tenis meja dan cycling," kata Angela Tanoesoedibjo dalam konferensi pers Asian Games dan Asian Para Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Jakarta, Jumat (1/9/2023).