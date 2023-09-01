Yuk, Kenali Jarak Aman Pendakian yang Sesuai dengan Usia Anak untuk Cegah Risiko Terburuk!

AKSI seorang anak laki-laki berjalan dengan trekking pole saat mendaki gunung viral di media sosial baru-baru ini. Sontak, netizen yang melihat video tersebut pun mempertanyakan apakah anak kecil diperbolehkan untuk naik gunung.

Lantas sebenarnya, usia berapa anak-anak diperbolehkan untuk ikut mendaki gunung?

Tak ada aturan pasti mengenai hal tersebut. Namun, Anda bisa mempelajari penjelasan mengenai jarak pendakian yang sesuai untuk berbagai usia Anak berikut ini, sebagaimana dilansir dari babycenter.com :

1. Bayi baru lahir

Jika bayi Anda berusia kurang dari 1 bulan, sebaiknya jangan dibawa untuk mendaki.

Bayi pada usia ini masih terlalu kecil untuk terpapar sinar matahari, kemungkinan cuaca buruk, dan guncangan akibat berjalan di medan yang berat.

2. Anak usia 1 hingga 5 bulan

Anda bisa mulai mengajak bayi diusia ini dengan menggendongnya di bagian depan karena masih membutuhkan penyangga kepala dan leher.

Tapi Anda harus mengantisipasi kemungkinan bayi menjadi rewel setelah beberapa saat.