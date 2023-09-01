Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk, Kenali Jarak Aman Pendakian yang Sesuai dengan Usia Anak untuk Cegah Risiko Terburuk!

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |08:00 WIB
Yuk, Kenali Jarak Aman Pendakian yang Sesuai dengan Usia Anak untuk Cegah Risiko Terburuk!
Heyvey Sutton, pendaki gunung termuda. (Foto: AP/Joshua Sotton)
A
A
A

AKSI seorang anak laki-laki berjalan dengan trekking pole saat mendaki gunung viral di media sosial baru-baru ini. Sontak, netizen yang melihat video tersebut pun mempertanyakan apakah anak kecil diperbolehkan untuk naik gunung.

Lantas sebenarnya, usia berapa anak-anak diperbolehkan untuk ikut mendaki gunung?

Tak ada aturan pasti mengenai hal tersebut. Namun, Anda bisa mempelajari penjelasan mengenai jarak pendakian yang sesuai untuk berbagai usia Anak berikut ini, sebagaimana dilansir dari babycenter.com :

 BACA JUGA:

1. Bayi baru lahir

Jika bayi Anda berusia kurang dari 1 bulan, sebaiknya jangan dibawa untuk mendaki.

Bayi pada usia ini masih terlalu kecil untuk terpapar sinar matahari, kemungkinan cuaca buruk, dan guncangan akibat berjalan di medan yang berat.

BACA JUGA:

5 Larangan Ini Wajib Dihindari saat Mendaki Gunung Semeru, Jangan Coba-Coba Melanggar! 

2. Anak usia 1 hingga 5 bulan

Anda bisa mulai mengajak bayi diusia ini dengan menggendongnya di bagian depan karena masih membutuhkan penyangga kepala dan leher.

Tapi Anda harus mengantisipasi kemungkinan bayi menjadi rewel setelah beberapa saat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190501/visa-ZOh4_large.jpg
Cegah Penyalahgunaan Bebas Visa, Thailand Perketat Pemeriksaan Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190406/liburan-lzNd_large.jpg
5 Tips Liburan Aman Perjalanan Jauh saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement