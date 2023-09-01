Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Potensinya Menjanjikan, Ini 3 Desa di Aceh Timur yang Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata

Antara , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |02:02 WIB
Potensinya Menjanjikan, Ini 3 Desa di Aceh Timur yang Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata
Wisata pemandian Sungai Lokop di Serbajadi, Aceh Timur. (Foto: ANTARA/Disparpora Aceh Timur)
A
A
A

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengembangkan tiga wisata desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kami mengembangkan tiga gampong sebagai desa wisata pada tahun ini karena ketiganya karena memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan," kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, Syahril di Aceh Timur seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (2/9/2023).

Tiga gampong yang akan dikembangkan menjadi desa wisata yakni Gampong Alur Nyamuk di Kecamatan Bireum Bayeun, Pantai Matang Rayeuk PP di Kecamatan Idi Timur, dan Pantai Kuala Parek, di Kecamatan Sungai Raya.

 BACA JUGA:

Didampingi Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur Hayatul Ridha, Syahril mengatakan potensi pariwisata yang dimiliki Gampong Alur Nyamuk di antaranya air terjun.

"Air terjun di Gampong Alur Nyamuk memiliki pesona alam yang luar biasa. Kami meyakini keberadaan air terjun tersebut mampu menjadi daya tarik wisatawan berkunjung," katanya.

 

Syahril mengatakan Gampong Alur Nyamuk dijadikan sebagai pilot proyek desa wisata pada 2023. Sebab, pemerintahan gampong dan masyarakatnya mendukung terbentuknya desa wisata.

 BACA JUGA:

Begitu juga Pantai Matang Rayeuk PP dan Pantai Kuala Parek, juga menawarkan keindahannya. Apalagi kedua pantai tersebut kini sudah ramai dikunjungi dengan hadirnya berbagai fasilitas seperti wahana bermain bagin pengunjung.

"Kunjungan kedua pantai tersebut dari waktu ke waktu terus meningkat. Pada Juli 2023, kami mencatat kunjungan wisatawan ke Pantai Matang Rayeuk PP dan Pantai Kuala Parek seribuan orang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/406/2980134/mengulik-tradisi-meugang-cara-orang-aceh-sambut-bulan-suci-ramadhan-03tvbK9GPk.jpg
Mengulik Tradisi Meugang, Cara Orang Aceh Sambut Bulan Suci Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/406/2946451/kenapa-suku-mante-takut-manusia-berikut-penjelasannya-xKcvPu7ZUB.JPG
Kenapa Suku Mante Takut Manusia? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/406/2945178/kenang-19-tahun-tragedi-tsunami-wisatawan-serbu-museum-tsunami-aceh-dvtTVWvsCe.jpg
Kenang 19 Tahun Tragedi Tsunami, Wisatawan Serbu Museum Tsunami Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/406/2943494/malam-tahun-baru-2024-warga-di-aceh-dilarang-tiup-terompet-dan-pesta-kembang-api-7bSP92vTQh.jpg
Malam Tahun Baru 2024, Warga di Aceh Dilarang Tiup Terompet dan Pesta Kembang Api!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/406/2942125/branding-pariwisata-sabang-diluncurkan-kemenparekraf-minta-kulitas-event-ditingkatkan-RzBcRpMvbA.jpeg
Branding Pariwisata Sabang Diluncurkan, Kemenparekraf Minta Kulitas Event Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/406/2909852/misteri-suku-mante-manusia-kerdil-penghuni-rimba-aceh-yang-lincah-berlari-9vJ44sRskG.JPG
Misteri Suku Mante, Manusia Kerdil Penghuni Rimba Aceh yang Lincah Berlari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement