Potensinya Menjanjikan, Ini 3 Desa di Aceh Timur yang Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata

Wisata pemandian Sungai Lokop di Serbajadi, Aceh Timur. (Foto: ANTARA/Disparpora Aceh Timur)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengembangkan tiga wisata desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kami mengembangkan tiga gampong sebagai desa wisata pada tahun ini karena ketiganya karena memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan," kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, Syahril di Aceh Timur seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (2/9/2023).

Tiga gampong yang akan dikembangkan menjadi desa wisata yakni Gampong Alur Nyamuk di Kecamatan Bireum Bayeun, Pantai Matang Rayeuk PP di Kecamatan Idi Timur, dan Pantai Kuala Parek, di Kecamatan Sungai Raya.

Didampingi Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur Hayatul Ridha, Syahril mengatakan potensi pariwisata yang dimiliki Gampong Alur Nyamuk di antaranya air terjun.

"Air terjun di Gampong Alur Nyamuk memiliki pesona alam yang luar biasa. Kami meyakini keberadaan air terjun tersebut mampu menjadi daya tarik wisatawan berkunjung," katanya.

Syahril mengatakan Gampong Alur Nyamuk dijadikan sebagai pilot proyek desa wisata pada 2023. Sebab, pemerintahan gampong dan masyarakatnya mendukung terbentuknya desa wisata.

Begitu juga Pantai Matang Rayeuk PP dan Pantai Kuala Parek, juga menawarkan keindahannya. Apalagi kedua pantai tersebut kini sudah ramai dikunjungi dengan hadirnya berbagai fasilitas seperti wahana bermain bagin pengunjung.

"Kunjungan kedua pantai tersebut dari waktu ke waktu terus meningkat. Pada Juli 2023, kami mencatat kunjungan wisatawan ke Pantai Matang Rayeuk PP dan Pantai Kuala Parek seribuan orang," katanya.