Tradisi Berbagi Pasangan Warga Eskimo, Pria Boleh Tiduri Istri Orang yang Kesepian

MASYARAKAT Eskimo yang tinggal di Kutub Utara dan Siberia Timur punya tradisi unik yakni para prian boleh berbagi istri. Jika sang istri bisa melayani pria lain bahkan melahirkan, maka ini bukanlah aib. Justru jadi kebanggaan bagi mereka.

Masyarakat Eskimo memang tinggal di daerah terpencil bumi dan bergelut dengan cuaca ekstrem. Hal itu membuat mereka harus mampu bahu membahu saling membantu dan berbagi demi mempertahankan kelangsungan hidup.

Masyarakat Eskimo terbiasa menganggap satu sama lain sebagai saudara dan tak canggung untuk berbagi segalanya. Mulai dari makanan hasil buruan, persediaan, hingga istri.

Umumnya, pria-pria Eskimo terbiasa berbagi istri dengan 'saudara-saudara' mereka. Tradisi berbagi istri ini dilakukan saat rombongan suami lainnya sedang berburu.

Mengutip Ranker, pria Eskimo yang kedapatan meniduri istri temannya tak akan mendapat cap jelek atau gunjingan dari masyarakat, malah dapa pujian.

Pasalnya, meniduri istri orang lain saat suaminya sedang berburu dianggap sebagai hal terpuji untuk mengurangi kesepian sang wanita saat ditinggal sang suami.

Dalam masyarakat Eskimo, berbagi istri mampu dilakukan melalui pernikahan terstruktur yang dilakukan secara bersama. Contohnya dengan saling bertukar pasangan, atau secara impulsif meniduri istri teman yang sedang ditinggal.