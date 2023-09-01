Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Astindo Travel Fair 2023 Resmi Dibuka, Dorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Rizka Diputra , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:30 WIB
Astindo Travel Fair 2023 Resmi Dibuka, Dorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata
Astindo Travel Fair 2023 (Foto: MPI/Novie Fauziah)
A
A
A

ASOSIASI Travel Agent Indonesia (Astindo) kembali menggelar Astindo Travel Fair ke-15. Event ini berlangsung di Main Atrium - Mall PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada 31 Agustus hingga 3 September 2023 mendatang.

Ketua Umum Astindo, Pauline Suharno, menjelaskan, kondisi pariwisata dewasa ini sudah sangat membaik pascapandemi. Keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan pun kata Pauline semakin meningkat.

"Kepercayaan masyarakat untuk bepergian sudah pulih, masyarakat juga semakin aware biaya perjalanan atau traveling cost tidak bisa sama seperti dulu sebelum pandemi," kata Pauline dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Jumat (1/9/2023).

Pauline yang juga menjabat sebagai President dari Federation of ASEAN Travel Associations (FATA) itu berujar bahwa event Astindo Travel Fair bertujuan membantu masyarakat yang ingin traveling namun tapi memiliki anggaran terbatas.

Astindo Travel Fair 2023

"Sebab, dalam event 4 hari ini akan ada promo tiket pesawat dan paket wisata khusus, baik dalam maupun luar negeri, sehingga biaya perjalanan akan semakin terjangkau," sambungnya.

Pihaknya lanjut Pauline akan akan konsisten mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target pergerakan wisatawan Nusantara sebanyak 1,4 miliar. Pada event ini, para traveler berkesempatan menikmati beragam aktivitas dan pengalaman unik serta berkesan di berbagai destinasi wisata.

Astindo Travel Fair 2023 digelar sekaligus di 2 kota lainnya yaitu di Surabaya (Mal Tunjungan Plaza 6) pada periode 31 Agustus - 3 September 2023, dan di Denpasar (Living World) pada periode 1-3 September 2023.

