Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mitos Pohon Jodoh di Kebun Raya Bogor, Konon Bisa Langgengkan Hubungan Asmara

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |21:00 WIB
Mitos Pohon Jodoh di Kebun Raya Bogor, Konon Bisa Langgengkan Hubungan Asmara
Pohon Jodoh di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat (Foto: IG/@lipiindonesia)
A
A
A

KEBUN Raya Bogor menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Luasnya mencapai 87 hektare dan memiliki 15 ribu jenis koleksi pohon dan tumbuhan.

Kawasan ini kerap ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama hari libur biasanya dipadati oleh keluarga.

Nah seperti yang sudah disebutkan tadi, ada banyak jenis tanaman, hingga pepohonan tua di sini. Salah satunya adalah Pohon Jodoh, yang konon diliputi oleh mitos sebagai asal usul keberadaanya.

Bentuk pohon ini tampak seperti pasangan yang tidak mau terpisahkan, sehingga dinamakan Pohon Jodoh.

Mitos dimaksud yaitu, bagi pasangan kekasih datang ke pohon itu konon hubungannya akan langgeng, awet hingga sehidup semati.

Pohon Jodoh

Pohon Jodoh (Foto: IG/@lipiindonesia)

Adanya mitos langgengnya pasangan, disebut-sebut ada kaitannya dengan makam Ratu Galuh. Letaknya di dekat atau tak jauh dari Pohon Jodoh itu, di mana komplek makam istri Prabu Siliwangi itu konon punya kekuatan untuk menarik jodoh.

Maka tak jarang, bagi wisatawan yang percaya akan mitos tersebut mereka akan berkunjung melihat Pohon Jodoh.

Bahkan berfoto bersama, berharap mitos itu jadi doa agar hubungan asmaranya tetap awet selamanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/408/3095923/7_rekomendasi_tempat_wisata_keluarga_di_bogor_yang_seru_dan_murah-ihZ9_large.jpg
7 Rekomendasi Tempat Wisata Keluarga di Bogor yang Seru dan Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089318/tempat_camping_di_bogor_yang_ada_curugnya_cocok_buat_healing-okCn_large.jpg
Tempat Camping di Bogor yang Ada Curugnya, Cocok Buat Healing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/549/3066529/nicoles_river_park-u5wh_large.jpg
Keliling Dunia di Nicole's River Park yang Instagramable Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063239/kasat_lantas_polres_bogor_akp_rizky_guntama-Mted_large.jpg
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/408/3025783/ilustrasi-5au2_large.jpg
5 Wisata Taman Bunga di Bogor, Indah Estetik Menyegarkan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/408/2990153/long-weekend-mau-healing-tipis-tipis-buruan-cek-7-hidden-gems-di-bogor-ini-rF8tTuCCQv.JPG
Long Weekend Mau Healing Tipis-Tipis, Buruan Cek 7 Hidden Gems di Bogor Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement