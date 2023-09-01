Mitos Pohon Jodoh di Kebun Raya Bogor, Konon Bisa Langgengkan Hubungan Asmara

Pohon Jodoh di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat (Foto: IG/@lipiindonesia)

KEBUN Raya Bogor menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Luasnya mencapai 87 hektare dan memiliki 15 ribu jenis koleksi pohon dan tumbuhan.

Kawasan ini kerap ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama hari libur biasanya dipadati oleh keluarga.

Nah seperti yang sudah disebutkan tadi, ada banyak jenis tanaman, hingga pepohonan tua di sini. Salah satunya adalah Pohon Jodoh, yang konon diliputi oleh mitos sebagai asal usul keberadaanya.

Bentuk pohon ini tampak seperti pasangan yang tidak mau terpisahkan, sehingga dinamakan Pohon Jodoh.

Mitos dimaksud yaitu, bagi pasangan kekasih datang ke pohon itu konon hubungannya akan langgeng, awet hingga sehidup semati.

Pohon Jodoh (Foto: IG/@lipiindonesia)

Adanya mitos langgengnya pasangan, disebut-sebut ada kaitannya dengan makam Ratu Galuh. Letaknya di dekat atau tak jauh dari Pohon Jodoh itu, di mana komplek makam istri Prabu Siliwangi itu konon punya kekuatan untuk menarik jodoh.

Maka tak jarang, bagi wisatawan yang percaya akan mitos tersebut mereka akan berkunjung melihat Pohon Jodoh.

Bahkan berfoto bersama, berharap mitos itu jadi doa agar hubungan asmaranya tetap awet selamanya.