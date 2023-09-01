Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Orangtua Harus Paham, Inilah 4 Risiko Bawa Anak Mendaki Gunung

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:03 WIB
Orangtua Harus Paham, Inilah 4 Risiko Bawa Anak Mendaki Gunung
Ilustrasi (Foto: Travel Nomadic)
A
A
A

SEBUAH video yang menampilkan seorang anak ikut mendaki gunung viral di media sosial. Bocah laki-laki itu berjalan dengan trekking pole.

Tak pelak, video tersebut banjir kecaman warganet lantaran menganggap anak tersebut masih terlalu kecil untuk diajak naik gunung.

Terlepas dari pro dan kontra usia anak untuk naik gunung, sebagai orangtua sejatinya perlu mengetahui risiko yang akan dihadapi ketika mengajak anak Anda untuk mendaki gunung.

Kemungkinan cedera dan mengalami hipotermia menghantui anak-anak ketika mendaki gunung.

Melansir laman lighthikinggear.com, berikut 4 risiko yang mungkin saja terjadi pada anak-anak jika dipaksakan mendaki gunung;

Infografis Gunung Tertinggi di Indonesia

1. Pergelangan kaki terkilir

Anak Anda mungkin menghadapi berbagai kemungkinan bahaya, seperti permukaan tergelincir, tanah tidak rata, atau penghalang tersembunyi lainnya, tergantung tempat Anda memilih untuk mendaki. Hal ini dapat menyebabkan kaki anak terkilir.

Perlindungan pergelangan kaki yang memadai pada alas kaki Anda dapat membantu mencegah cedera jenis ini. Anda juga dapat menggunakan tongkat trekking untuk menambah keseimbangan.

2. Nyeri lutut

Beberapa anak mungkin lebih rentan terhadap ketidaknyamanan lutut dibandingkan anak lainnya. Mungkin ada banyak alasan yang mendasarinya.

Anak-anak yang pernah mengalami masalah lutut sebelumnya, memiliki otot paha yang lemah atau tidak seimbang, posisi tempurung lutut yang tidak tepat,memiliki risiko lebih tinggi mengalami peradangan sendi atau masalah lutut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121771/panorama_gunung_terindah_di_dunia_salah_satunya_gunung_fuji-tVjE_large.jpg
7 Panorama Gunung Terindah di Dunia, Salah Satunya Gunung Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121750/7_rekomendasi_gunung_di_indonesia_untuk_pendaki_pemula-ueUx_large.jpg
7 Rekomendasi Gunung di Indonesia untuk Pendaki Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/408/3071878/gunung_rinjani-eLli_large.jpg
5 Fakta Menarik Gunung Rinjani, Namanya Punya Arti: Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/408/3047410/puncak_gunung_rinjani-Jxjf_large.JPG
7 Gunung Paling Sering Jadi Destinasi Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035479/pria_naik_gunung_ditemani_2_guide_cilik-1sxT_large.JPG
Bukan Tour Guide Senior, Pria Ini Naik Gunung Ditemani 2 Bocah Warlok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/406/3009074/ngeyel-tolak-didampingi-pemandu-2-pendaki-mongolia-lenyap-di-gunung-everest-mzLgbGefRn.JPG
Ngeyel Tolak Didampingi Pemandu, 2 Pendaki Mongolia Lenyap di Gunung Everest
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement