Dimeriahkan 291 Seniman, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Gelaran SIPA 2023

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menyatakan, kementerian yang dipimpinnya siap mendukung penuh keberlangsungan Solo International Performing Art (SIPA) pada edisi mendatang.

Event tersebut menurut Angela jadi ajang pertukaran budaya yang sangat positif.

"Yang pastinya bagus banget. Ini udah yang ke 15. Tentunya kita harus apresiasi," ucap Angela usai menikmati aksi para seniman yang tampil di SIPA, pada Kamis tadi malam.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif itu berharap SIPA bisa menjadi daya tarik pariwisata serta menjadikan Kota Solo sebagai pusat budaya.

"Ada pertukaran budaya di sini. Kami akan terus mendukung gelaran SIPA pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.